Ви часто позіхаєте? Це може бути сигналом серйозного захворювання

Спеціалістка пояснила, що позіхання є рефлекторним процесом, за допомогою якого мозок активізується та отримує кисень. Вона зазначила, що часте позіхання в денний час повинно насторожити людину. Варто простежити за самопочуттям і поведінкою організму і в разі потреби – звернутися за консультацією до лікаря. Такий сигнал може бути ознакою того, що мозку регулярно не вистачає кисню, а загальне здоров'я – підірвано.

"Якщо раптом людина починає позіхати вдень постійно, то це може свідчити про наявність серйозних захворювань. Якщо позіхання з'являється на тлі деяких супутніх симптомів, це вже може бути небезпечно", - попередила Голубинська.

Вона уточнила, що провокувати постійне позіхання в денний час можуть психічні розлади. Наприклад, депресія або неврози можуть спровокувати позіхання. Також така ознака може говорити про розвиток проблем з серцево-судинною системою, зокрема - про серцеву недостатність.

Вона назвала симптоми, які можуть супроводжувати позіхання:

Астенія

Зниження пам'яті

Порушення концентрації уваги

Неуважність

Головний біль

Зниження настрою

Перепад тиску

Якщо в поєднанні з позіханням зустрічаються ці симптоми, то це привід негайно звернутися до лікаря.