Часто не помічають: українцям назвали ранні ознаки інсульту

Головними причинами інсульту головного мозку є судинні захворювання. Про це розповів невролог і нейрохірург, кандидат медичних наук Андрій Любимов в інтерв'ю одному з інтернет-видань.

За словами фахівця, в так званій групі ризику знаходяться люди, які постійно страждають від хронічного стресу, а також мають проблеми із зайвою вагою. Крім того, інсульт може "вполювати" людей із захворюваннями судинної системи і тих, хто зловживає алкоголем і веде малорухомий спосіб життя.

Разом з тим експерт розповів, як можна захиститися від інсульту. За його словами, потрібно в першу чергу звертати увагу на ранні симптоми порушення кровообігу в мозку.

Ранні симптоми порушення кровообігу в мозку:

запаморочення

раптові головні болі

оніміння в кінцівках на одній стороні тіла

роздратування від гучних звуків або яскравого світла

Любимов каже, що, на жаль, часто люди не сприймають ці порушення в роботі організму всерйоз. Хоча, зазначає лікар, людині, яка підозрює у себе проблеми із судинами, потрібно якомога швидше пройти медичне обстеження.

У якості методу зниження ризику інсульту, радить фахівець, бажано проводити щоденні прогулянки - проводити на свіжому повітрі потрібно мінімум 30-40 хвилин. Краще всього для моціону підійдуть парки, ліс, водойми тощо.

До речі, в цьому місяці українцям слід бути гранично обережними і максимально уважно ставиться до свого здоров'я, так як травень буде вкрай напруженим - на даний період випадає кілька сильних магнітних коливань.

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