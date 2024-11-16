Часто возникает в современной жизни: какой симптом свидетельствует о проблемах со здоровьем

Важно вовремя прислушиваться к своему организму, ведь постоянная усталость может быть важным симптомом.

Нарушение сна и циркадных ритмов

По словам врача, качественный сон является основой восстановления сил. Мелатонин - гормон сна, наиболее активно производится до полуночи, поэтому важно спать с 22:00 до 6:00.

К тому же для улучшения сна следует создать в комнате полную тьму, поддерживать влажность воздуха 50-65% и температуру 18-22°C.

Важно за 20-30 минут до сна избегать использования гаджетов, чтобы не возбуждать нервную систему.

Эмоциональное выгорание и стресс

Постоянная эмоциональная нагрузка истощает ресурсы организма. Поэтому нужно уделять время себе, хотя бы 15 минут в день для отдыха и расслабления.

Лучше занимайтесь тем, что доставляет радость и наполняет энергией организм.

Дефицит витаминов

Дефицит витаминов D, C группы B, железа и цинка является частыми причинами хронической усталости.

Врач советует периодически проверять уровень ферритина и проводить общий анализ крови. Именно недостаточность витаминов B12 и В9 может вызвать усталость, даже если анемия не проявляется явными симптомами.

Кровоточивость десен может быть признаком недостатка витамина С, который играет важную роль в повышении иммунитета, в заживлении ран, действует как антиоксидант, предотвращающий повреждение клеток.

Гипотиреоз

Низкий уровень гормонов щитовидной железы уносит энергию и жизненную силу, что приводит к усталости.

"Для диагностики гипотиреоза требуется анализ на уровень ТТГ, свободного ТЗ и Т4, антитела к ПО и 1, а также в УЗИ щитовидной железы", - говорится в сообщении терапевта.

Сниженная кислотность желудка

Низкая кислотность может приводить к плохому усвоению белка, витаминов и минералов, что влияет на общее состояние и уровень энергии.

Игнорировать такое состояние нельзя, поэтому стоит поскорее обратиться к врачу.

Снижение уровня половых гормонов

Низкий уровень тестостерона у мужчин и женщин может влиять не только на энергетический уровень, но и на мотивацию, желание достигать целей и общий жизненный тонус.

Неправильное питание

Хроническая усталость организма может возникнуть из-за неправильного питания и нехватки полезных веществ.

Реакция на определенные продукты, такие как глютен, молочные продукты и пасленовые, может привести к усталости. Пищевый дневник поможет выявить продукты, отрицательно влияющие на самочувствие.

Следует также обратить внимание на правильное сочетание продуктов, чтобы оптимизировать процесс пищеварения.

Нерациональное питание оказывает существенное влияние на продолжительность жизни человека и приводит к возникновению и развитию неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, диабета, нарушению обмена веществ.

Отсутствие спорта

Отсутствие регулярной физической активности снижает уровень энергии и ухудшает общее состояние. Поэтому важно помнить, что легкие физические упражнения могут способствовать лучшему энергетическому обмену и поддерживать тонус.

Упражнения помогают снять остроту и дают нам освободить отрицательные эмоции.

Физическая активность улучшает когнитивные функции за счет нейропластичности, а также увеличение синтеза и экспрессии нейропептидов и гормонов.