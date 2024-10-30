ua en ru
Ср, 30 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Часто возникает у подростков: педиатр назвала болезнь, которую следует вовремя обнаружить

Среда 30 октября 2024 19:45
UA EN RU
Часто возникает у подростков: педиатр назвала болезнь, которую следует вовремя обнаружить Педиатр назвала заболевание, часто возникающее у подростков (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Даша Власенко

Ювенильная фибромиалгия наиболее часто встречается у девушек-подростков. Педиатр рассказала, что заболевание является хроническим, поэтому важно вовремя выявить недуг.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарии Власенко.

Что известно о болезни

Ювенильная фибромиалгия - хроническая боль в мышцах и мягких тканях по всему телу. Чаще это заболевание встречается у девочек-подростков, у большинства детей диагностируется в возрасте от 13 до 15 лет.

Врач отметила, что у взрослых среднего возраста тоже бывает.

Для подтверждения диагноза врачи могут использовать определенные диагностические критерии, которые включают наличие распространенной боли и чувствительности в отдельных участках тела в течение как минимум 3 месяцев вместе с другими симптомами, такими как усталость, нарушение сна, проблемы с концентрацией или памятью.

Почему возникает

Точная причина неизвестна, но фибромиалгия, как правило, передается от родителей детям.

Ювенильная фибромиалгия иногда развивается у детей, переживших физическую травму, хирургическое вмешательство, инфекцию или серьезный психологический стресс. Важно, что она может начаться постепенно со временем, несмотря на отсутствие единственного очевидного триггера.

Сочетание генетических и физических или эмоциональных факторов стресса может привести к процессу, который называется сенсибилизацией центральной нервной системы.

С течением времени возникает преувеличенная реакция на боль. Поэтому ощущения, обычно не вызывающие боли, воспринимаются как болезненные.

Симптомы

По словам врача, пациенты с фибромиалгией испытывают боль, часто во всем теле, которую иногда описывают как постоянную тупую боль

Боль обычно возникает с обеих сторон тела, выше и ниже талии.

К другим симптомам относятся:

  • частые головные боли
  • усталость и проблемы со сном
  • боль или спазмы внизу живота
  • отек или онемение конечностей
  • когнитивные нарушения или ощущение "тумана"
  • депрессия или тревога

Лечение сосредоточено на помощи детям вернуться к нормальному повседневному функционированию, уменьшить боль и улучшить сон.

Ранее мы сообщали, почему дети устраивают истерику перед сном и как этого избежать.

Также мы писали, как давать ребенку сладости, чтобы это не вредило его здоровью.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Лечение детей
NEWS
Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk и возмутился из-за "слива" в медиа
Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk и возмутился из-за "слива" в медиа