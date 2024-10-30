Часто возникает у подростков: педиатр назвала болезнь, которую следует вовремя обнаружить
Ювенильная фибромиалгия наиболее часто встречается у девушек-подростков. Педиатр рассказала, что заболевание является хроническим, поэтому важно вовремя выявить недуг.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарии Власенко.
Что известно о болезни
Ювенильная фибромиалгия - хроническая боль в мышцах и мягких тканях по всему телу. Чаще это заболевание встречается у девочек-подростков, у большинства детей диагностируется в возрасте от 13 до 15 лет.
Врач отметила, что у взрослых среднего возраста тоже бывает.
Для подтверждения диагноза врачи могут использовать определенные диагностические критерии, которые включают наличие распространенной боли и чувствительности в отдельных участках тела в течение как минимум 3 месяцев вместе с другими симптомами, такими как усталость, нарушение сна, проблемы с концентрацией или памятью.
Почему возникает
Точная причина неизвестна, но фибромиалгия, как правило, передается от родителей детям.
Ювенильная фибромиалгия иногда развивается у детей, переживших физическую травму, хирургическое вмешательство, инфекцию или серьезный психологический стресс. Важно, что она может начаться постепенно со временем, несмотря на отсутствие единственного очевидного триггера.
Сочетание генетических и физических или эмоциональных факторов стресса может привести к процессу, который называется сенсибилизацией центральной нервной системы.
С течением времени возникает преувеличенная реакция на боль. Поэтому ощущения, обычно не вызывающие боли, воспринимаются как болезненные.
Симптомы
По словам врача, пациенты с фибромиалгией испытывают боль, часто во всем теле, которую иногда описывают как постоянную тупую боль
Боль обычно возникает с обеих сторон тела, выше и ниже талии.
К другим симптомам относятся:
- частые головные боли
- усталость и проблемы со сном
- боль или спазмы внизу живота
- отек или онемение конечностей
- когнитивные нарушения или ощущение "тумана"
- депрессия или тревога
Лечение сосредоточено на помощи детям вернуться к нормальному повседневному функционированию, уменьшить боль и улучшить сон.
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