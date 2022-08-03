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Часто "тягне на солоденьке"? Дієтолог вказала на нестачу важливої речовини в організмі

Колаж РБК-Україна: Тяга до солодкого може бути неспроста
Автор: Світлана Мащенко

Часта тяга до солодкого може означати нестачу важливого мікроелементу в організмі. Тому слід здати відповідні аналізи.

Про це розповіла відома українська дієтологиня Світлана Фус.

"Якщо вас постійно тягне на солодощі, не має сил від них відмовитися, часто відчуваєте напади голоду і не можете вдосталь наїстися - тоді вам необхідно перевірити вміст хрому в організмі", - застерегла лікар.

Навіщо нам хром?

Хром регулює рівень глюкози в крові і, відповідно, інсуліну. Він відповідає за те, чи будуть ваші клітини переробляти глюкозу в енергію, чи у вигляді жиру запасати її в жирових депо.

Саме він допомагає знизити амплітуду "стрибків" глюкози і уникнути раптових нападів голоду, а значить уникнути переїдання і набору ваги.

Поряд з іншими мінералами і вітамінами хром бере участь в обміні вуглеводів, ліпідів і білку.⁣⁣

Для підтримки нормального обміну речовин, необхідно від 200 до 250 мкг/добу цього мікроелемента.⁣⁣

Де міститься мікроелемент?

Найбільші його кількості містяться в продуктах з цільного зерна, включаючи висівки з хлібних злаків, в морепродуктах, а також у білому м'ясі птиці, субпродуктах (печінці).

⁣Хрому багато в спеціях, броколі, зародках пшениці і зеленому гороху.

А от молочні продукти, фрукти і овочі містять його зовсім небагато.⁣

Фото: В морепродуктах багато хрому (pixabay)

Де хрому мало, і хто ризикує отримати дефіцит

Велика кількість хрому з продуктів втрачається при їх переробці або очищенні. Так, наприклад, в 100 г цільного зерна містить 18 мкг хрому, а в білому борошні - всього 2.

Мало хрому в будь-якій рафінованої їжі. Тому, якщо у вашому раціоні високий вміст простих вуглеводів і рафінованої їжі, виникне дефіцит хрому.

⁣Є також ризик розвитку дефіциту хрому у вагітних і годуючих мам.

"З'ясувати, яких саме мінералів не вистачає в організмі, визначити їх дисбаланс допоможе МАВ діагностика - мультиелементний аналіз волосся", - додала дієтолог.

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