Часто "тягне на солоденьке"? Дієтолог вказала на нестачу важливої речовини в організмі

Часта тяга до солодкого може означати нестачу важливого мікроелементу в організмі. Тому слід здати відповідні аналізи.
Про це розповіла відома українська дієтологиня Світлана Фус.
"Якщо вас постійно тягне на солодощі, не має сил від них відмовитися, часто відчуваєте напади голоду і не можете вдосталь наїстися - тоді вам необхідно перевірити вміст хрому в організмі", - застерегла лікар.
Хром регулює рівень глюкози в крові і, відповідно, інсуліну. Він відповідає за те, чи будуть ваші клітини переробляти глюкозу в енергію, чи у вигляді жиру запасати її в жирових депо.
Саме він допомагає знизити амплітуду "стрибків" глюкози і уникнути раптових нападів голоду, а значить уникнути переїдання і набору ваги.
Поряд з іншими мінералами і вітамінами хром бере участь в обміні вуглеводів, ліпідів і білку.
Для підтримки нормального обміну речовин, необхідно від 200 до 250 мкг/добу цього мікроелемента.
Найбільші його кількості містяться в продуктах з цільного зерна, включаючи висівки з хлібних злаків, в морепродуктах, а також у білому м'ясі птиці, субпродуктах (печінці).
Хрому багато в спеціях, броколі, зародках пшениці і зеленому гороху.
А от молочні продукти, фрукти і овочі містять його зовсім небагато.
Фото: В морепродуктах багато хрому (pixabay)
Велика кількість хрому з продуктів втрачається при їх переробці або очищенні. Так, наприклад, в 100 г цільного зерна містить 18 мкг хрому, а в білому борошні - всього 2.
Мало хрому в будь-якій рафінованої їжі. Тому, якщо у вашому раціоні високий вміст простих вуглеводів і рафінованої їжі, виникне дефіцит хрому.
Є також ризик розвитку дефіциту хрому у вагітних і годуючих мам.
"З'ясувати, яких саме мінералів не вистачає в організмі, визначити їх дисбаланс допоможе МАВ діагностика - мультиелементний аналіз волосся", - додала дієтолог.
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