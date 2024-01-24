Часто путают с простудой: как защитить ребенка от распространенного заболевания

Что известно о заболевании

В начале заболевания коклюш часто путают с обычной простудой, ведь ему присущи: слабый кашель, температура, насморк. Однако не следует его недооценивать.

Кашель при коклюше может длиться примерно 8 недель и сопровождаться апноэ (временным прекращением дыхательных движений).

Среди частых осложнений заболевания - пневмония, реже - судороги и поражения головного мозга. Чем меньше возраст ребенка, тем опаснее для него коклюш.

Где можно заразиться

Основным источником заражения коклюшем в природной среде является человек. Риск заражения при контакте с носителем палочки коклюша составляет 90%.

В случае первого воздействия инфекции на организм, на коклюш не возникает естественная иммунная защита, вследствие чего возможно повторное инфицирование, протекающее в легкой форме заболевания. Люди, которые перенесли коклюш или прошли вакцинацию от коклюша, могут переносить паракашлюк.

Как уберечь ребенка

Предотвратить коклюш можно благодаря вакцинации, которая предусмотрена календарем профилактических прививок. Прививки бесплатны и проводятся ребенку в 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки).

Если по каким-то причинам ребенок пропустил прививку, следует наверстать как можно скорее, ведь в условиях чрезвычайной ситуации не привитый вовремя ребенок имеет более высокие риски заразиться коклюшем и получить серьезные последствия для здоровья.

Также важно прививаться от коклюша всем беременным женщинам независимо от того, вакцинировались ли они в детстве. Лучше сделать это в течение второго или третьего триместра, оптимально в срок от 16 до 32 недель, во время каждой беременности.

Это необходимо, чтобы защитить ребенка от коклюша в первые месяцы его жизни, до того, как его самого вакцинируют от этой болезни.

Иммунизация ежегодно спасает более 3 миллионов человек от смерти в результате таких болезней, как дифтерия, столбняк, коклюш, грипп и корь. Поэтому позаботьтесь о своем ребенке и защитите его от вакциноуправляемых заболеваний!