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"Часто плачу": украинская актриса Тишкевич рассказала, как лечится от тяжелой болезни

Екатерина Тишкевич рассказала о лечении (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская актриса Екатерина Тишкевич, которая более восьми лет страдает от хронической головной боли, сейчас лечится в Закарпатской области. В частности, там звезде уже стало лучше.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

По словам актрисы, в оздоровительном центре она находится одна.

Сейчас знаменитость лечится в селе Нижнее Солотвино на Закарпатье. Несмотря на процедуры, актрисе помогает еще и украинская природа.

"Решила поехать на лечение, туда, куда посоветовали врачи. Сама. Там ставят капельницы, дают таблетки, медитации, дыхание. Да и смена картинки должна хоть немного облегчить состояние, потому что я все лето, а теперь уже почти и сентябрь, пролежала дома или в больницах", - поделилась Екатерина Тишкевич.

Екатерина Тишкевич рассказала о лечении (instagram.com/mrsketrin)

Также она добавила, что не теряет веру поправиться. После нескольких месяцев, проведенных в постели, звезда начала гулять и наслаждаться видами Карпат.

"Не с кем не общаюсь, часто плачу, но веру не теряю", - отметила актриса.

К тому же в оздоровительном центре день актрисы расписан чуть ли не поминутно.

Там она также встретила свой день рождения - Тишкевич исполнилось 28 лет.

Екатерине Тишкевич исполнилось 28 лет (instagram.com/mrsketrin)

Ранее актриса Тишкевич рассказывала, что из-за тяжелой болезни не встает с постели.

Также звезда рассказала правду о муже и о правилах судьбы.

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актрисаКатерина Тишкевич