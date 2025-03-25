Частые болезни у взрослых и детей: какие последствия и когда нужно бить тревогу

Как влияют на здоровье частые вирусные инфекции

По словам медика, если человек не применяет чрезмерного количества каких-то непонятных средств, то какой-то серьезных последствий не будет. Однако, также важно, чтобы у него нормально работала иммунная система.

Часто дети болеют респираторными инфекциями. У детей первых пять лет жизни могут возникать частые респираторные инфекции. При посещении садика дети могут болеть 10-15 эпизодов в год.

"Если они заканчиваются выздоровлением от инфекции, если это не требует применения частой антибактериальной терапии, при этом просто происходит формирование иммунной памяти, созревает иммунная система, и в конце концов ребенок приобретает иммунитет против инфекций", - отметила иммунолог.

Однако, если человек часто болеет пневмониями, то у него формируются уже необратимые поражения легких. Это может приводить к частым рецидивам и частым обострениям инфекции.

Алла Волоха объяснила, что во взрослом возрасте частые респираторные инфекции уже рассматриваются как необычное явление. Тогда стоит узнать, какой фон у человека, возможно, аллергия, и она "прокладывает дорогу инфекциям" или же какие-то другие хронические заболевания. В таком случае важно тщательное обследование организма.

Как надежно защитить организм

В Украине вакцинация от гриппа рекомендуется ежегодно, потому что вирус постоянно меняет свои свойства. К тому же это единственный надежный способ защиты организма от возможных тяжелых осложнений.

Вакцинация важна прежде всего для людей из группы риска. Сюда относятся люди пожилого возраста, после 65 лет, дети старше шести месяцев до пяти лет (это та группа, которая болеет чаще всего), люди с хроническими заболеваниями, люди с ослабленным иммунитетом, беременные женщины и медицинские работники.

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