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Частина жителів планети має імунітет до коронавірусу: вчені зробили нову заяву

Автор: Styler

Медики виявили невеликий відсоток жителів, у яких імунітет від COVID-19 з'явився раніше

Вчені заявили, що невелика кількість людей у світі можуть мати вроджений імунітет до нового коронавірусу, який їх захищає від зараження.

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Медики провели масштабне дослідження зразків крові людей різного віку. Зразки були взяті до початку пандемії, а також у перші місяці й всі ці аналізи показували негативний результат на наявність антитіл COVID-19. Вчені порівняли ці аналізи зі зразками крові людей, які перехворіли на коронавірус і з'ясували цікаву особливість. Про це йдеться в статті британських медиків в журналі Science.

Як відзначають лікарі, у деяких людей, які контактували з новим коронавірусом, присутні імуноглобуліни G (IgG), які пов'язують S-білок. Із загальної вибірки вчені зробили висновки, що близько 5% дорослих, і близько 44% дітей можуть мати імунітет від COVID-19, який у них виробився не після перенесеної хвороби.

IgG – частина набутого імунітету, який з'являється у людей після інфікування коронавірусами. Ці крос-реактивні антитіла не настільки ефективні у зв'язуванні S-білка, але призначені саме для нього.

Крім того, наявність цих антитіл може істотно впливати на перебіг хвороби та навіть на хід розвитку епідемії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що київський лікар повідомила про кілька штамів COVID-19 і попередила про повторне зараження.

А також писали про те, що лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська вказала на те, що перебіг коронавірусу у пацієнтів в Україні суттєво змінився за останній місяць.

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