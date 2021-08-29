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Частину України охопить 33-градусною спекою: де буде пожежонебезпечна погода

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Неділя 29 серпня 2021 14:02
Частину України охопить 33-градусною спекою: де буде пожежонебезпечна погода Фото: Погода в Україні принесе спеку (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в понеділок, 30 серпня, принесе сильну спеку в деякі області, в той час як інші регіони буде поливати прохолодними дощами.

Що буде з погодою в країні завтра і сьогодні до кінця дня - читайте нижче в нашому матеріалі.

Де буде завтра спека, а де - дощі

За даними Українського гідрометцентру, в понеділок дощі охоплять частину заходу, півночі, центральні і південно-західні області (дивіться карту нижче).

Температура завтра буде такою: на заході +18+21 вдень, на півночі +25+28 вдень, в центрі і на півдні +26+32, а на сході +30+33 градуси спеки.

"30 серпня в Херсонській, Миколаївській областях і в Криму, в Одеській, Луганській і Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - попередили синоптики.

В Києві завтра можливий дощ з грозою, температура +25+27 вдень, +16+18 в нічний час.

Частину України охопить 33-градусною спекою: де буде пожежонебезпечна погода

Скрін: Погода в Україні 30 серпня (meteo.gov.ua)

Яка погода очікується до кінця сьогоднішнього дня, 29 серпня

В прогнозі Наталки Діденко, дощі, які з ранку поливають захід, до вечора змістяться в східному напрямку.

"На Заході краник прикрутиться, а на півночі і в центрі відкриється. Десь у другій половині дня, десь увечері", - уточнила Наталка Діденко.

До сходу і південного сходу, опади не доберуться, тут вдень жарко, +25+31 градус.

Раніше кліматолог Віра Балабух попередила українців про те, що кожне літо буде ставати все спекотніше, що може призвести до серйозних змін в екосистемах.

Також синоптики дали перший прогноз на зиму 2021-2022, налякавши сніговими буранами і крижаними дощами.

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