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Частину України накриє негодою: будуть грози з градом та шквали

Фото: погода в Україні буде з істотними опадами (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в неділю, 3 липня, буде спекотна, і стовпчики термометрів майже скрізь перевищать 30-градусні значення. При цьому значну частину території країни накриють опади, місцями очікуються потужні пориви вітру і град при грозах.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

Заливати грозові дощі будуть в цей вихідний захід країни, а також Вінницьку та частково Житомирську області.

Під час опадів в окремих районах синоптики попереджають про град і шквали до 20 метрів на секунду.

На решті частини території України буде мінлива хмарність і сухо, а також вельми спекотно. Короткочасний дощ з грозою очікується хіба що ще й у Київській області під вечір.

Температура повітря 3 липня в денний час в середньому складе близько +28... +33 градусів. У регіонах, де пройдуть опади, буде на пару градусів нижче (тільки на Закарпатті збережеться висока температура за +30 градусів).

Карта погоди в Україні 3 липня (фото: meteo.gov.ua)

Яка погода буде на початку наступного тижня

Понеділок, 4 липня, буде ще спекотніший - північні, центральні та південні області чекає до +34 градусів. Якщо днем раніше деякі регіони і "балували" дощі, то перший день нового тижня буде без опадів скрізь

Карта погоди в Україні 4 липня (фото: meteo.gov.ua)

А вже у вівторок, 5 липня, грозові дощі знову повернуться на захід України, що супроводжуватиметься відчутним спадом спеки до +24... +27 градусів, в той час, як іншу частину території країни "розпарюватиме" при температурі до +34 градусів, а в Херсонській і Запорізькій областях і зовсім до +36 градусів.

Карта погоди в Україні 5 липня (фото: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що в цей вихідний негода наламала дров у Тернополі, причому в прямому сенсі - через потужну зливу і шквалистий вітер в місті затопило вулиці та були повалені дерева.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, яку погоду синоптики обіцяють у липні.

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