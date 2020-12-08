Де найчастіше заражаються коронавірусом в Україні: куди ходити не варто

Коронавірус продовжує вирувати в Україні, і медики назвали місця, де найчастіше люди можуть підхопити хворобу. За словами головного лікаря одного з львівських діагностичних центрів Тараса Жиравецкого, найбільший ризик зараження COVID-19 – у місцях масового скупчення людей.

В інтерв'ю для ТСН Жиравецький назвав місця, де люди найчастіше заражаються коронавірусом і зазначив, що деякі заходи в Україні варто було б заборонити повністю.

"Я і від лікарів чую, і від людей, дуже багато можуть інфікуватися навіть в транспорті. Ви розумієте, як лікарі їдуть, наприклад, на роботу. Що вони, може, пішки йдуть? Явно, що ні. Всі мають автомобілі? Ні. Як добираються на роботу медсестри та санітарки? Напевно, не на власних автомобілях. Відповідно, вони заходять в громадський транспорт і мають там шанс заразитися частіше. Але, звичайно, це така вимушена річ, яку просто так не змінити. А ось, що держава могла б забезпечити раніше — це зупинка концертів, футбол, великих весіль (хоча б обмежити кількість гостей)", - вважає медик.

Він додав, що в період пандемії святкувати що-небудь варто тільки в колі близької сім'ї та навіть на урочисті заходи варто збирати не більше 10 осіб.

"Ми ж не проти, щоб були весілля, але, щоб святкувань не робили більше ніж на 10 осіб. Збираються тільки одні близькі родичі — немає питань. А у нас відбувається святкування 100 осіб, потім 50 з них захворіли, 20 — потрапили до лікарні. А якщо таких весіль 3-4, то на другий тиждень ми маємо понад 50 хворих у лікарні", - пояснив Жиравецький.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар назвав заняття, якими не варто займатися після перенесеного коронавірусу.

А також ми писали про те, що український медик назвав ймовірну дату закінчення пандемії COVID-19 в Україні.