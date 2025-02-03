Когда есть, чтобы не набирать вес? Диетолог объяснила, как время приема пищи влияет на наше тело

Влияние времени приема пищи на здоровье

По словам диетолога Ольги Безуглой, изучением этого вопроса занимается хронодиетология. Исследования в этой области показывают, что пищевые привычки, синхронизированные с циркадными ритмами, помогают сохранять здоровье и поддерживать оптимальный вес.

У кого-то больше, у кого-то меньше, потому что влияние имеют и генетика, возраст и пол. "Биологические часы" управляются генами, такими как CLOCK, BMAL1, PER3, которые определяют хронотип, то есть когда организм лучше усваивает пищу.

Кроме того, с возрастом склонность к вечерним приемам пищи снижается, однако мужчины чаще, чем женщины, имеют смещенный ритм питания, потребляя больше калорий во второй половине дня.

Пропуск завтрака связан с повышенным риском ожирения. Исследования указывают, что люди, которые не завтракают, потребляют больше калорий вечером, что приводит к повышенному уровню инсулина и способствует накоплению жира.

Когда лучше всего есть

Поздний прием пищи нарушает чувствительность к инсулину и может повышать риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Идеальным вариантом является потребление основного количества калорий в первой половине дня.

Кратность питания также имеет значение. Исследования показывают, что регулярное питание помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы и уменьшает вероятность переедания.

Оптимизация времени приема пищи может значительно улучшить метаболическое здоровье. Стоит начинать день со здорового завтрака, уменьшать калорийность вечернего рациона и придерживаться стабильного режима питания.

Независимо от того, сколько времени прошло с момента последнего приема пищи, если вы голодны, то ешьте. Важно признавать свои сигналы голода и реагировать на них. Сигналы голода - это способ тела сообщать, что ему нужна энергия, чтобы чувствовать себя и функционировать наилучшим образом.