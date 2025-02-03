Когда есть, чтобы не набирать вес? Диетолог объяснила, как время приема пищи влияет на наше тело
Время приема пищи так же важно, как и ее калорийность или состав продуктов. Диетолог рассказала, когда лучше всего есть для заряда энергией на целый день.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, что будет с организмом, если не завтракать.
Влияние времени приема пищи на здоровье
По словам диетолога Ольги Безуглой, изучением этого вопроса занимается хронодиетология. Исследования в этой области показывают, что пищевые привычки, синхронизированные с циркадными ритмами, помогают сохранять здоровье и поддерживать оптимальный вес.
У кого-то больше, у кого-то меньше, потому что влияние имеют и генетика, возраст и пол. "Биологические часы" управляются генами, такими как CLOCK, BMAL1, PER3, которые определяют хронотип, то есть когда организм лучше усваивает пищу.
Кроме того, с возрастом склонность к вечерним приемам пищи снижается, однако мужчины чаще, чем женщины, имеют смещенный ритм питания, потребляя больше калорий во второй половине дня.
Пропуск завтрака связан с повышенным риском ожирения. Исследования указывают, что люди, которые не завтракают, потребляют больше калорий вечером, что приводит к повышенному уровню инсулина и способствует накоплению жира.
Когда лучше всего есть
Поздний прием пищи нарушает чувствительность к инсулину и может повышать риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Идеальным вариантом является потребление основного количества калорий в первой половине дня.
Кратность питания также имеет значение. Исследования показывают, что регулярное питание помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы и уменьшает вероятность переедания.
Оптимизация времени приема пищи может значительно улучшить метаболическое здоровье. Стоит начинать день со здорового завтрака, уменьшать калорийность вечернего рациона и придерживаться стабильного режима питания.
Независимо от того, сколько времени прошло с момента последнего приема пищи, если вы голодны, то ешьте. Важно признавать свои сигналы голода и реагировать на них. Сигналы голода - это способ тела сообщать, что ему нужна энергия, чтобы чувствовать себя и функционировать наилучшим образом.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Johns Hopkins.
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