"Часто назначают врачи". Диетолог объяснил, эффективен ли при похудении популярный препарат

Как метформин влияет на похудение

"После диагностики диабета 2 типа первым препаратом семейные врачи и эндокринологи чаще всего рекомендуют метформин. Результаты исследований демонстрируют, что он помогает контролировать уровень сахара в крови благодаря тому, что организм лучше использует собственный инсулин", - говорит врач.

Ученые также подтверждают, что многие люди, принимающие этот препарат, теряют вес. Вместе с тем, метформин официально не одобрен как препарат для похудения, поскольку не обеспечивает такого результата в потере веса, который бы соответствовал этому показанию. Несмотря на это, многие врачи назначают его с этой целью, то есть не по назначению.

"Метформин не является волшебной таблеткой для похудения, но он может помочь немного сбросить вес, а также предотвратить его увеличение. Хотя он наверняка не будет иметь такого результата, как препараты семаглутид (Ozempic, Wegovy) или тирзепатид (Mounjaro, Zepbound), которые используются для похудение по прямым показаниям", - отмечает Швец.

В исследовании, в котором приняли участие более 3000 человек, средняя потеря веса для принимавших метформин составила 2,5 килограмма. Около трети потеряли как минимум 5% массы тела через год. И чем дольше они принимали препарат, тем лучше были результаты со средней долгосрочной потерей 6,2% веса тела.

"Эффекты метформина по снижению веса продолжают изучаться. Но уже известно, что сам по себе препарат может иметь ограниченный положительный эффект только когда его принимают. После прекращения его применения, при несоблюдении гипокалорийной диеты вместе с физической активностью, вес почти всегда возвращается к исходным показателям", - говорит диетолог.

Кому могут назначить этот препарат

Большинство рекомендаций по приему метформина касаются людей с диабетом 2 типа. Потеря веса может замедлить развитие этой болезни.

Среди тех, кому могут назначить метформин для улучшения метаболических показателей:

люди, имеющие ожирение

люди, имеющие резистентность к инсулину

люди, принимающие антипсихотические препараты

Кому нельзя принимать метформин

Назначать этот препарат может только врач, самовольно его принимать нельзя

"Метформин не рекомендуют употреблять людям, имеющим неконтролируемый диабет, аллергию на этот препарат, серьезную инфекцию, сердечную недостаточность, проблемы с дыханием или кровообращением, а также тем, кто недавно перенес сердечный приступ или часто и в больших количествах употребляет алкоголь", - предостерегает врач.

При серьезных заболеваниях почек врач, вероятно, также не порекомендует метформин. Но при заболевании почек на ранних стадиях метформин можно принимать, если врач считает его оптимальным препаратом.

"Раньше врачи не назначали метформин людям с застойной болезнью сердца или хронической болезнью печени. Теперь эксперты считают, что некоторые люди с такими заболеваниями могут принимать метформин, если за ними тщательно наблюдать во избежание осложнений", - говорит Швец.

Важно, чтобы врач знал все препараты, которые принимает пациент. Метформин может взаимодействовать с другими лекарственными средствами.