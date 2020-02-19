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Колишню наречену Кличко знову жорстоко побив її новий бойфренд: зламав ніс

STYLERЖиття    19.02.2020 - 10:48
Колишню наречену Кличко знову жорстоко побив її новий бойфренд: зламав ніс
Хайден Панеттьєрі знову побив бойфренд (фото: facebook.com/pg/ღ-Hayden-Panettiere)

Колишня дівчина Володимира Кличка знову постраждала від насильства

Хайден Панеттьєрі знову побив її бойфренд. Такий жахливий подарунок на День закоханих колишній дівчині Володимира Кличка підніс її улюблений Брайан Хікерсон. Саме 14 лютого американська аткриса стала жертвою домашнього насильства. Про це розповіла сама Хайден, у якої, до речі, є дочка від українського боксера.

За словами актриси, Брайан кидав її у стіну і бив кулаками. Хікерсона знову заарештували, його подальша доля залежить від того, які свідчення дасть Хайден.

Нагадаємо, що раніше бойфренд колишньої коханої Кличко вже піднімав на неї руку. Минулого разу він зламав дівчині ніс, також на її тілі були численні забої. Восени 2019 року Хайден його простила і не стала давати показання, і Брайан уникнув покарання за домашнє насильство.

Колишню наречену Кличко знову жорстоко побив її новий бойфренд: зламав ніс

Хайден Панеттьєрі і її бойфренд (фото: facebook.com/pg/ღ-Hayden-Panettiere)

До речі, минулого разу, коли Володимир Кличко дізнався про побиття своєї колишньої дівчини і матері своєї дитини, він прийшов в лють. Тоді українець обіцяв втрутитися і приїхати в США, якщо це буде потрібно. Також Володимир намагався переконати Хайден Панеттьері розірвати всі стосунки з бойфрендом, який систематично б'є її.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що родичі сильно переживають за Хайден Панттьери, так як вона вирішила не розривати стосунки з бойфрендом, який її бив.

А також розповідали про те, що Хайден Панеттьєрі не спілкується з дочкою від Кличка.

Кличко дізнався про побиття Хайден Панеттьєрі: спортсмен прийшов в лють Хайден Панеттьєрі не спілкується з дочкою від Кличка: усі подробиці
Новини України Володимир Кличко
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