Колишній бранець окупантів шокував розповіддю про жахи донецького концтабору

Журналіст Станіслав Асєєв, який пережив полон бойовиків "ДНР", розповів про знущання і тортури у в'язниці терористів "Ізоляція" в окупованому Донецьку.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" він зазначив, що цей колишній завод нині став справжнім концтабором, в якому "є повний спектр військових злочинів".

"Ми маємо справу з розгалуженою системою тортур, саме розгалуженою. Ми маємо справу зі зґвалтуваннями, як чоловіків, так і жінок. Ми маємо справу з приниженням людської гідності. Були випадки, коли ув'язнених "Ізоляції" забивали під нари і змушували гавкати, як собак. Ми маємо справу з примусом до важкої фізичної праці як на території колишнього заводу, так і за його межами. Тобто полонені будують полігон, полонених забирають в адміністративні будівлі так званого "Озера", де знаходиться керівництво "МГБ". Ми маємо справу навіть з вбивствами ув'язнених... Хоча слово "навіть" тут може і... не відомо навіть, що гірше - померти, чи перебувати в такому стані", - розповів він.

Колишній в'язень терористів зазначив, що територію "Ізоляції" обладнали під камери, і особливе значення мають там саме підвали - система бомбосховищ ще з радянських часів - в одному з яких сидів і він сам, а також є підвали для тортур: "тобто виділили окремі приміщення під катівні".

Асєєв також розповів, що "Ізоляцію" назвати в'язницею чи колонією точно не можна - з урахуванням всіх аспектів вона нагадує саме концентраційний табір. І на відміну від нацистських там немає сегрегації за релігійною і національною ознаками - "там тримають усіх, і взагалі немає поділу, в тому числі й із політичних мотивів".

"Тобто є я перебував там 28 місяців, і не було і дня, щоб я не сидів з кимось з так званого "ополчення", - сказав журналіст і письменник.

Асєєв додав, що йому доводилося там сидіти також з представниками серйозного криміналу і з бойовиками всіх "військових звань".

"Починаючи від генерал-майора і до рядового, і з представниками всіх їх бригад і батальйонів. Тому половина точно це так звані "ополченці" і бойовики. Решта - хто завгодно", - розповів він.

В прямому ефірі Асєєв зачитав фрагмент зі своєї книги про пережиті жахи "Світлий шлях. Історія одного концтабору" про самогубства заручників в "Ізоляції".

Журналіст вважає, що з адміністрацією цієї гігантської катівні немає про що говорити та назвав їх класичними воєнними злочинцями, яких повинні розшукувати, поки вони будуть існувати.

Відео: Станіслав Асєєв розповів про пережиті жахи в донецькій "Ізоляції"

Раніше повідомлялося, що звільнені з полону зробили заяву про інших екс-заручниках, які допомагали окупантам катувати.

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