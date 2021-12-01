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"Буває і таке": танцюрист Полякової показав закривавлене обличчя

Автор: Роман Мирончук

Макс Єжов, український хореограф і учасник шоу-балету співачки Олі Полякової, стурбував шанувальників закривавленим обличчям.

Фото крупним планом він опублікував в Instagram.

"Буває і таке!!"- підписав фото танцюрист.

Макс Єжов (фото: instagram.com/ezhov_maksim_)

При цьому більше він нічого не сказав, незважаючи на те, що у фоловерів було багато питань і всім цікаво знати, що ж сталося.

Зазначимо, що багато хто вважає, що синці і кров не справжні, і це все грим.

  • Добре зробили грим;
  • Тільки вчора все було добре!!! Хто? Який район?
  • Хороший гример;
  • Крутий мейк;
  • Максик, що з тобою?
  • Хороший макіяж;
  • Краще б це був пранк;
  • Що з вами?? Розкажіть, що до чого. Ми ж хвилюємося;
  • Ніс реалістично, а ось щоки як мейк;
  • Що сталося, з ким побився?

Нагадаємо, влітку цього року в Києві чоловік побив танцюриста шоу-балету популярної української співачки Наді Дорофєєвої. Після сильного удару 22-річний Євген Гончаренко впав і вдарився головою.

У підсумку хлопець був у комі 15 днів. Йому зробили операцію і вставили в голову титанову пластину.

Ми також писали про те, що в Києві побили відомого вуличного музиканта Денчика, справжнє ім'я якого Денис Опара. До цього йому погрожували через те, що він співав у центрі міста пісні російського репера Моргенштерна.

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