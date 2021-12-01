"Буває і таке": танцюрист Полякової показав закривавлене обличчя

Макс Єжов, український хореограф і учасник шоу-балету співачки Олі Полякової, стурбував шанувальників закривавленим обличчям.
Фото крупним планом він опублікував в Instagram.
"Буває і таке!!"- підписав фото танцюрист.
Макс Єжов (фото: instagram.com/ezhov_maksim_)
При цьому більше він нічого не сказав, незважаючи на те, що у фоловерів було багато питань і всім цікаво знати, що ж сталося.
Зазначимо, що багато хто вважає, що синці і кров не справжні, і це все грим.
Нагадаємо, влітку цього року в Києві чоловік побив танцюриста шоу-балету популярної української співачки Наді Дорофєєвої. Після сильного удару 22-річний Євген Гончаренко впав і вдарився головою.
У підсумку хлопець був у комі 15 днів. Йому зробили операцію і вставили в голову титанову пластину.
Ми також писали про те, що в Києві побили відомого вуличного музиканта Денчика, справжнє ім'я якого Денис Опара. До цього йому погрожували через те, що він співав у центрі міста пісні російського репера Моргенштерна.