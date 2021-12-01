"Буває і таке": танцюрист Полякової показав закривавлене обличчя

"Буває і таке!!"- підписав фото танцюрист.

Макс Єжов (фото: instagram.com/ezhov_maksim_)

При цьому більше він нічого не сказав, незважаючи на те, що у фоловерів було багато питань і всім цікаво знати, що ж сталося.

Зазначимо, що багато хто вважає, що синці і кров не справжні, і це все грим.