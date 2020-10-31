Буває вкрай рідко: український лікар заспокоїв щодо коронавірусу

Коронавірус після того, як ви перехворіли, зникає організму, який його успішно переборює. Хронічного COVID-19 не буває. Що стосується повторного інфікування, таке можливо, але лише у пацієнтів з імунодефіцитом або у тих, хто проходить хіміотерапію, або у тих, у кого організм дійсно має якийсь не діагностований імунодефіцит. Але таке буває вкрай рідко.

Про це розповів доктор Тарас Жиравецький на своєму каналі YouTube.

Також лікар розповів, що не можна робити після того, як ви перехворіли на коронавірус:

1. Зупиніть всі фізичні навантаження. Тут маються на увазі активні заняття спортом. Поспішати відновити свою форму після COVID-19 не потрібно.

"До місяця часу просто гуляйте, ходіть пішки і максимально зменште навантаження... Ви будете відчувати пітливість (особливо ті, у кого було ураження легень), задишку, перебої в роботі серця і тахікардію.

2. Не ходіть в сауну.

3. Виключіть алкоголь. Адже і так у багатьох людей будуть високі печінкові проби через прийом різних ліків. Краще відновіть організм гепатопротекторами.

4. Контролюйте роботу нирок - рівень креатиніну, сечовини та сечової кислоти. Не у всіх пацієнтів цей орган уражається при коронавірусі, але в деяких випадках таке можливо. Дотримуйтеся дієти, пийте багато води і приймайте препарати для зниження рівня сечової кислоти.

5. Робота легенів після коронавірусу. У більшості пацієнтів цей орган повністю відновлюється, але може бути рубцювання (фіброз). Але і це не означає критичної ситуації в майбутньому. Після COVID-19 можна приймати невеликі дози стероїдних гормонів (обов'язково за призначенням лікаря).

6. Не займайтеся самолікуванням.

7. Можна приймати невелику дозу антибактеріального препарату для контролю C-реактивного білка (англ. C-reactive protein, CRP). Якщо цей показник не в нормі.

8. Проблеми з серцем і судинами. Будьте на контролі у кардіолога. Якщо є підозра на інфаркт, здайте аналіз крові на тропонін, зробіть ЕКГ, при необхідності зробіть ехокардіографію (якщо були складності з клапанами серця). Що стосується проблем з венами, порадьтеся з судинним хірургом, щоб виключити утворення тромбів.

Наостанок лікар додав про важливість моральної підтримки з боку лікарів і родичів пацієнта. І не беріться одразу до роботи, відлежіться тиждень, а краще два.

Що робити після того, як ви перехворіли на коронавірус (відео: YouTube)

Нагадаємо, що в Україні на 30 жовтня черговий антирекорд за коронавірусу - 8 312 випадку. Всього в країні вже 378 729 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 7 041 летальний.

Раніше ми писали, що європейців "косить" штам коронавіруса не з Китаю. Йому дали окрему назву і підтвердили в дуже багатьох випадках.