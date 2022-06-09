Як бюджетно скупиться в Іспанії прямо зараз (онлайн)

Зазвичай в Іспанії сезонні знижки починаються приблизно з середини червня і тривають по серпень, а всього буває три хвилі, які вказуються як "rebajas 1", "rebajas 2" і "rebajas 3" відповідно, розповіла вона в групі "Іспанія: підтримка українців".

Крайні - найвигідніші, і припадають на кінець липня, коли ціни опускаються максимально... проте є ризик, що в магазинах до цього часу вже мало що залишиться.

Якщо ви перебуваєте в Іспанії, то можна ознайомитися з каталогом магазину одягу primark.com/es (продаж не онлайн), а для інтернет-шопінгу вона рекомендує подивитися сайти мультибрендових магазинів lefties.com/es/en , mangooutlet.com/es/mujer , elcorteingles.es , zalando.es ...

"Також є outlets, але там шопитися вийде тільки оффлайн - дивіться у своєму місті адресу в пошуковику zalando.es", - йдеться в публікації.

Є закриті розпродажі, а принцип роботи в них схожий на українські "lamoda" і "модна каста": тобто великі знижки, та часто довга доставка, розповідає Тесля.

Щоб подивитися їх асортимент потрібно зареєструватися на сайтах:

zalando-prive.es/event

showroomprive.es

es.privalia.com/gr/portal

Також зазначається, що в жителі Іспанії дуже люблять робити покупки на Amazon, де можна знайти масу товарів на покупця з будь-якими фінансовими можливостями (amazon.es/).

Є також іспанський "аналог" українського сайту оголошень OLX - знаменитий місцевий маркетплейс, де можна купити/продати від побутової техніки та одягу до нерухомості й автомобілів - milanuncios.com.

До речі, додала пані Тетяна, в Іспанії дуже багато сайтів і магазинів, де можна бюджетно скуповуватися - в цьому ви можете переконатися самі, просто погуглити в інтернеті, й зовсім не потрібно обмежуватися тільки цим списком.