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Швидкий яблучний пиріг "Три склянки": просто насипте все в форму і в духовку!

Скріншот: швидкий яблучний пиріг "Три склянки"
Автор: Світлана Мащенко

Яблучний пиріг - швидка і універсальна випічка, яка припаде до смаку всій родині. Щоб ще більше спростити рецепт, пропонуємо обійтися без замішування тіста і навіть збивання виделкою.

Рецептом поділилася німецький кулінарний блогер Leckere Minute.

Інгредієнти на форму 22 см:

  • 1 склянка (200 мл) манки
  • 1 склянка борошна
  • 1 склянка цукру
  • 10 г розпушувача
  • 3 яблука
  • ванілін і кориця за смаком
  • 200 мл молока
  • 100 г розтопленого вершкового масла

Покрокове приготування

Зробіть суху суміш з манки, борошна, цукру і розпушувача.

Натріть на крупній тертці три яблука, додайте туди ванілін і корицю, перемішайте.

Застеліть пергаментом форму для запікання. Висипте на дно 1 склянку сухої суміші. Розподіліть половину яблука зверху. Знову насипте 1 склянку сухої суміші. Викладіть залишки яблука і висипте залишки сухої суміші.

Налийте зверху 1 склянку (200 мл) молока. Проткніть тісто виделкою. Зверху залийте 100 г топленого масла.

Запікайте в духовці 40-50 хвилин при 180 градусах. Готовий пиріг можна посипати цукровою пудрою.

Раніше кулінар також розповіла, як за лічені хвилини приготувати найпростіший пиріг.

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