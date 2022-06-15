Швидкий яблучний пиріг "Три склянки": просто насипте все в форму і в духовку!

Яблучний пиріг - швидка і універсальна випічка, яка припаде до смаку всій родині. Щоб ще більше спростити рецепт, пропонуємо обійтися без замішування тіста і навіть збивання виделкою.
Рецептом поділилася німецький кулінарний блогер Leckere Minute.
Зробіть суху суміш з манки, борошна, цукру і розпушувача.
Натріть на крупній тертці три яблука, додайте туди ванілін і корицю, перемішайте.
Застеліть пергаментом форму для запікання. Висипте на дно 1 склянку сухої суміші. Розподіліть половину яблука зверху. Знову насипте 1 склянку сухої суміші. Викладіть залишки яблука і висипте залишки сухої суміші.
Налийте зверху 1 склянку (200 мл) молока. Проткніть тісто виделкою. Зверху залийте 100 г топленого масла.
Запікайте в духовці 40-50 хвилин при 180 градусах. Готовий пиріг можна посипати цукровою пудрою.
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