Для швидкої адаптації: Комаровський розповів, як правильно поводитися з дітьми-біженцями

Експерт повідомив, що потрібно зробити так, щоб дитина відчувала себе на рівні з іншими. Одне з найголовніших правил - це створити у дитини відчуття, що вона повноцінний член колективу.

"В цьому випадку існує ключове правило: дитина повинна відчувати себе повноцінним членом колективу. Це інстинкт - бути "в зграї". Як тільки вона починає виділятися з колективу, як тільки дорослі починають ставитися до неї не так, як до інших дітей, у дитини на рівні підсвідомості виникає питання до самої себе: "чи все зі мною в порядку? На всіх кричать, а мене шкодують. Всіх змушують збирати іграшки, а мене - ні. Напевно, зі мною дійсно щось не так", - пояснив лікар.

На думку експерта, коли в колективі з'являється дитина, яка бачила війну, дорослим треба, навпаки, всіляко підкреслювати, що вона така, як усі. Наприклад, дітям дають складне завдання - і їй теж. Якщо всіх просять зібрати іграшки - то нової дитини це теж стосується.

Комаровський підкреслив, що не варто робити поблажок новому члену дитячого колективу, важливо дати йому зрозуміти - він такий же, як і всі і для нього немає виключення з правил.