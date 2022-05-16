RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Для швидкої адаптації: Комаровський розповів, як правильно поводитися з дітьми-біженцями

Фото: Комаровський розповів, як швидко адаптуватися дітям-біженцям (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів, як швидко адаптувати дітей-біженців, які змушені були тікати від війни і переїхати в чужу країну.

Про це заслужений педіатр повідав в ефірі "Індіго TV".

Експерт повідомив, що потрібно зробити так, щоб дитина відчувала себе на рівні з іншими. Одне з найголовніших правил - це створити у дитини відчуття, що вона повноцінний член колективу.

"В цьому випадку існує ключове правило: дитина повинна відчувати себе повноцінним членом колективу. Це інстинкт - бути "в зграї". Як тільки вона починає виділятися з колективу, як тільки дорослі починають ставитися до неї не так, як до інших дітей, у дитини на рівні підсвідомості виникає питання до самої себе: "чи все зі мною в порядку? На всіх кричать, а мене шкодують. Всіх змушують збирати іграшки, а мене - ні. Напевно, зі мною дійсно щось не так", - пояснив лікар.

На думку експерта, коли в колективі з'являється дитина, яка бачила війну, дорослим треба, навпаки, всіляко підкреслювати, що вона така, як усі. Наприклад, дітям дають складне завдання - і їй теж. Якщо всіх просять зібрати іграшки - то нової дитини це теж стосується.

Комаровський підкреслив, що не варто робити поблажок новому члену дитячого колективу, важливо дати йому зрозуміти - він такий же, як і всі і для нього немає виключення з правил.

Як ми раніше повідомляли, Комаровський розповів, як війна позначиться на психіці українських дітей.

Раніше Комаровський розповів, що робити, якщо вас насильно евакуюють в Росію.

Також відомий педіатр назвав головні правила для дитини при переїзді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор Комаровский