Швидкий перебіг коронавірусу: лікар розповів план успішного лікування хвороби

Швидке лікування коронавірусу і відсутність тяжких ускладнень хвороби багато в чому залежить від того, як швидко захворювання було виявлено. А також дуже важливо те, яке лікування призначить лікар пацієнтові.

Генеральний директор Закарпатського центру легеневих хвороб Василь Скрип повідомив, що в Україні з'явилися вже випадки мутованого коронавірусу і він набагато швидше за своїм перебігом хвороби. Про це медик повідомив у коментарі для Uzhgorod.net.ua

За словами Василя Скрипу, нові штами коронавірусу потрібно швидше виявляти та лікувати вчасно, щоб уникнути ускладнень.

"У зв'язку з тим, що зараз спостерігаємо більш швидкий хід коронавірусу, то найважливіше — нічого не пропустити. Тобто, ключове слово його успішного лікування зараз -"вчасно". Якщо раніше ми могли день-два ще розгойдуватися, думати, то зараз треба чітко розраховувати час: коли призначити противірусну, коли зупинити цитокіновий шторм, коли ввести імуноглобуліни, розібратися з антибіотиками", - зазначив медик і додав, що в Україні зараз змінився підхід до призначення антибіотиків пацієнтам.

"Раніше ми призначали два, а то і три антибіотики, не розуміючи — є вже бактеріальне ускладнення чи ні. Сьогодні ми призначаємо їх тільки після об'єктивних лабораторних даних, коли є показання для антибіотикотерапії", - пояснив фахівець.