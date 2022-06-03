Швидке схуднення до літа: що трапиться з організмом вже через три дні голодування

Скільки ви скинете, якщо голодуватимете три дні

За словами медика, якщо ви повністю голодуєте протягом 3 днів і п’єте тільки воду, ви можете втратити від 2 до 3 кг ваги та 2-3 см в окружності талії.

Річ у тім, що в процесі голодування організм буде поступово переходити від "спалювання глюкози" до "спалювання жиру", щоб досягти мети схуднення.

"Під час голодування організм спочатку споживає глюкозу з крові, щоб забезпечити себе енергією, а потім тіло починає розщеплювати глікоген печінки та м’язовий глікоген для виробництва глюкози", - пише медик.

Середня доросла людина має лише близько 100 грамів глікогену, і якщо ви голодувати більше 12 годин, глікоген буде вичерпано.

У цей момент ваше тіло почне спалювати жир, що зберігається у вашому тілі, для отримання енергії.

Погані наслідки від такого схуднення

Якщо ви вирішили швиденько схуднути до літа, варто пам'ятати, що голодування для схуднення дуже ефективне в короткостроковій перспективі, але воно може погіршити стан вашого здоров'я.

Зокрема такий детокс негативно вплине на роботу шлунково-кишкового тракту, знизить швидкість метаболізму та пошкодить імунну систему.