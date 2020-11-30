Як швидко вилікувати нежить без ліків: найбільш ефективні способи

Нежить — один з найпоширеніших симптомів респіраторних захворювань, таких як ГРЗ, ГРВІ, включаючи застуду, грип та коронавірус. І чим він сильніший, тим стає важче дихати, знижується рівень комфорту і підвищується дратівливість через необхідність постійно боротися з ним. Як же все-таки його перемогти, але без використання лікарських засобів? Про це пише HealthLine.

Лікарі пропонують 5 ефективних способів немедикаментозного швидкого усунення нежитю. На їхню думку, застосовуючи їх у комплексі можна також позитивно вплинути й на загальне одужання.

1. Пийте гарячий чай або будь-який інший напій. Головне, щоб він був теплим, але не гарячим. Тепло і пар підсилюють кровообіг в носоглотці. Результат — нежить відступає, дихати стає легше.

2. Просто пийте якомога більше рідини. Враховуючи пункт вище, краще теплою — тоді ефект посилиться. Але якщо під рукою є тільки прохолодні напої або просто вода з кулера, і вони підійдуть. Суть в тому, що, коли в організмі не вистачає води, носу теж кепсько. Слиз стає більш густим, його шар потовщується і це призводить до закладеності носа. Через це в носі скупчуються бактерії, здатні призвести до таких захворювань як гайморит. Додавши рідини, ви зробите слиз більш текучим, а його шар — більш тонким.

3. Прийміть гарячий душ. Хороший варіант в тому випадку, якщо вам потрібне швидке полегшення. Як і інгаляція або гарячий чай, душ ефективно припиняє нежить та усуває відчуття закладеності.

4. Робіть теплий компрес для носа. Прикладайте до носа змочену в гарячій (але не обпікаючій!) воді серветку на 2-3 хвилини 3-4 рази на день.

5. Промивайте ніс сольовим розчином. Можна купити готовий соляний аерозоль в аптеці, а можна приготувати його самостійно. Рецепт простий: додайте ½ чайної ложки солі та щіпку соди склянка (240 мл) теплої води. Промивайте ніс цим розчином 3-4 рази на день до повного зникнення неприємних симптомів.

Нежить — це не самостійна хвороба, а лише симптом. Щоб позбутися від нього остаточно, необхідно побороти причину його виникнення. Найефективніше це робиться під керівництвом професійного медика — терапевта або більш вузького спеціаліста (лора, алерголога). Існують види нежиті, які вимагають негайного звернення до лікаря.

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