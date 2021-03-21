Як швидко розпізнати тромб: медики назвали небезпечні ознаки

Згустки, які можуть закупорити кровоносні судини та утруднити доставку крові по тілу, називають тромбами. Утворення тромбів дуже небезпечно для життя і здоров'я людини. Своєчасне розпізнання тромбу може іноді навіть врятувати життя.

Тромби викликані злипанням різних білків і тромбоцитів і такий згусток може закупорити кровоносні судини. Більшість тромбів утворюється на руках або ногах. Є відмінні ознаки, які дозволяють помітити утворення тромбу саме по руках.

Рука може набрякати або стає злегка припухлою, можуть бути невеликі судоми. Шкіра на руці стає теплою на дотик і більш чутливою. Можуть з'явитися невеликі плями з червоним або синюватим відтінком.

"Згустки крові утворюються, коли клітини крові, так звані тромбоцити, і різні білки змушують кров згортатися в напівтверду масу. Згустки крові в руках класифікуються як первинні або вторинні, залежно від того, що призвело до згортання крові", - пояснюють фахівці.

Вони зазначають, що якщо вже є діагноз згустку глибоких вен на руках, то основна мета лікування буде полягати в тому, щоб зупинити зростання цього згустку, полегшити симптоми та запобігти переміщення тромбу в інші органи.

Якщо ж ці методи лікування не допоможуть розв'язати проблему або згусток має дуже великі розміри, то лікарі можуть порекомендувати видалити тромб.

Найнебезпечнішим ускладненням утворення тромбів є тромбоемболія легеневої артерії. У таких ситуаціях тромб відривається і потрапляє в легені. А це може виявитися смертельним ускладненням. Найчастіші симптоми – раптова задишка, колючий біль у грудях. У таких ситуаціях на допомогу лікарів потрібна негайно.