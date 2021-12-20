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Як в лічені секунди порізати яйця для салату: про такий спосіб мало хто знає

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Понеділок 20 грудня 2021 18:01
Як в лічені секунди порізати яйця для салату: про такий спосіб мало хто знає Фото: як можна швидко порізати варені яйця для салату
Автор: Роман Мирончук

Курячі яйця досить популярний продукт в Україні їх можна посмажити або зварити і додати в салат. При цьому бувають ситуації, коли необхідно швидко порізати варені яйця для салату, але під рукою немає яйцерізки.

Як за кілька секунд можна порізати варені яйця - читайте в нашому матеріалі нижче.

Перший спосіб

Для роботи знадобиться варені яйця, ніж і чашка, в яку необхідно помістити яйце. Далі швидкими рухами ножа, від стінки до стінки, потрібно подрібнити яйця.

Другий спосіб

Розріжте яйце навпіл і візьміть сітку-яйцерізку. Притисніть її до яйця, і вона розріже його на маленькі шматочки.

Як можна швидко порізати варені яйця для салату (відео: YouTube)

Третій спосіб

Якщо вам потрібно нарізати швидко багато яєць. То покладіть їх в посудину, візьміть картоплем'ялку (товкачка для пюре) і тисніть яйця.

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Четвертий спосіб

Необхідно взяти варене яйце і помістити в сітку, а потім здавлювати, щоб шматочки яйця проходили через сіточку.

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Нагадаємо, фудблогер Оля Сидорчук показала, як можна швидко почистити яйця для новорічних салатів.

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