Швидко мотайте звідси, окупанти! У Грузії з транспорту вигнали сім'ю росіян

На відео видно салон маршрутного автобуса і сім'ю - мама, тато і дівчинка-підліток. Грузинські жінки за кадром голосно обурюються тим, що росіяни сказали: "Слава Росії".

Жінки гнівно відповідають росіянами та вказують на те, що в Грузії їм варто поводитися культурно, а якщо щось їх не влаштовує, то вони можуть швидко виїхати до себе додому.

"Їдьте у свою Росію, зрозуміло вам? Щоб ноги вашої тут не було, кляті окупанти! Ви зараз в Грузії й вся Європа каже, що ви окупанти!" - кажуть грузинки.

Росіяни пробували виправдовуватися, що, мовляв, це не толерантно і навіть огризалися - "навчіть нас, як правильно розмовляти".

Далі з'ясувалося, що росіяни в Грузії не живуть, а тимчасово перебувають. Після цього жінки їх просто вигнали з транспорту.

"Швидко мотайте звідси! Мотайте звідси, окупанти! Вставайте і мотайте звідси! Швидко!"- закричали грузинки на росіян.

І їх підтримав водій маршрутки - він зупинився і відкрив двері, щоб росіяни вийшли.

"Нікому ви тут не потрібні, ні в Європі, ні в Америці, ні в Грузії. Забирайте з собою всіх гнилих росіян", - продовжували кричати жінки в спину росіянам.

Дівчинка-підліток вже на вулиці показала грузинкам третій палець і нарвалася на нецензурну лайку.

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