Як швидко і легко почистити гранат без бризок: корисний лайфхак

Гранат - корисний продукт для зміцнення імунітету. Його зерна зміцнюють здоров'я, нервову систему та нормалізують тиск. Єдиний недолік цього суперкорисного фрукту - тверда шкірка, яку важко чистити.

Тому фудблогерка Наташа Нікандрова поділилася в Instagram лайфхаком, який дозволить це зробити за 7 хвилин.

Окрім того, гранатові зерна складаються з клітковини, є джерелом вітаміну Е, полінасичених кислот і рослинних жирів. Вони сприяють очищенню організму, нормалізації обміну речовин і роботі шлунково-кишкового тракту, а також виводять токсини.

До того ж важливо вибрати підходящий гранат. Смачний і соковитий фрукт повинен відповідати наступним вимогам:

В результаті усі зерна залишаться на дні, а все сміття від нього спливе.

Так, дівчина рекомендує налити прохолодну воду в посудину, зрізати верхівку граната, зробити надрізи, де перегородки, розкрити та почистити гранат у воді.

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