RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бывает не только физическое: как распознать признаки насилия в отношениях, которые вы не замечали

Какие скрытые признаки насилия в отношениях вы могли не замечать (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине ежегодно более 1,1 млн человек сталкивается с домашним насилием и больше всего от него страдают женщины. И, к сожалению, с началом полномасштабной войны ситуация стала еще хуже. Из-за стресса, психологического напряжения и истощения насилие появляется в тех отношениях, где раньше его не было.

Как узнать признаки насилия в отношениях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение "Психологической поддержки" в Telegram.

Принять тот факт, что избранный партнер приносит вред – всегда сложно. Особенно когда начало отношений напоминало сказку. И это становится одной из серьезных причин, почему женщины не могут разорвать абьюзивные отношения.

Отношения, в которых есть насилие, долго пытаются спасать – прощать, терпеть и умалчивать. Бывает и так, что человек очень долго не понимает, что оказался в таких отношениях.

И со временем это очень негативно сказывается на психике: ухудшается самооценка, повышается тревожность, возникают трудности с доверием, нарушаются социальные связи с другими людьми, а как следствие – возникают бессчетные трудности со здоровьем.

Насилие в отношениях необязательно должно быть физическим и оставлять за собой синяки. Есть и другие виды, которые гораздо труднее распознать сразу:

Сексуальное – принуждение к действиям сексуального характера

Экономическое – контроль финансов, запрет работать или учиться

Психологическое – манипуляции, угрозы, газлайтинг, преследование, изолирование

Считается ли насилием, когда пара ссорится? Нет, конфликты являются нормой в здоровых отношениях.

Но, если в конфликтах партнер то и дело не слышит ваших аргументов или потребностей, внезапно взрывается и проявляет агрессию, начинает манипулировать, чтобы достичь желаемого результата, или начинает оскорблять вас, чтобы убедить в чем-то – это четкие признаки психологического насилия.

Вот какие действия партнера не должны быть в здоровых отношениях:

  • Отказывается слышать ваше "нет"
  • Нарушает ваши границы, постоянно ревнует
  • Вымещает злобу на более слабых, гневно реагирует на что-либо, что не нравится
  • Верит в стереотипные гендерные роли
  • Принимает решение за вас
  • Стремится контролировать ваши расходы, перемещение или общение

Если много пунктов из этого списка у вас совпали, стоит поискать силы, чтобы разорвать круг домашнего насилия. Для получения психологической, юридической или социальной консультации вы можете обратиться к бесплатным горячим линиям:

1547 - правительственная горячая линия по предотвращению противодействия домашнему насилию

116 123 - национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия

Читайте РБК-Украина в Google News
ОтношенияЛюбовь