"Был тоннель и боль". Камалия призналась, что пережила рак и клиническую смерть

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По словам знаменитости, онкологию ей диагностировали четыре года назад. К счастью, страшную болезнь вовремя заметили, поэтому болезнь Камалия успешно поборола.

"Я пережила онкологию груди. Четыре года назад. Но очень вовремя нашли и заметили. Там, где была опухоль, у меня была первая стадия. Я пережила химию в пилюлях, операцию и облучение", - призналась артистка.

Также певица шокировала, что в начале нулевых пережила клиническую смерть.

Камалия (фото: скриншот с видео)

"У меня тоже была клиническая смерть. У меня с детства были камни в почках. Я продолжала ездить на концерты. А камень заблокировал мне почку, она отказала. Я два месяца пролежала в клинике. Я так намучилась", - поделилась она.

В момент клинической смерти, говорит звезда, она испытывала "невесомость и блаженство".

"Все закончилось хорошо. У меня было такое ощущение, что мне не хотелось возвращаться в тело. У меня было ощущение невесомости, что ничего не болит. Просто блаженство. Был туннель и боль, когда ты возвращаешься в тело. Я почувствовала такую силу, которая затягивает тебя и сразу чувствуешь сильную боль. Бог меня вернул, очень сильная энергия", - рассказала Камалия.