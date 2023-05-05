"Был настоящим профессионалом": на войне погиб известный энергетик и военный Алексей Хабатюк

4 мая на войне погиб экс-заместитель главы департамента энергоэффективности "Нафтогаз" Алексей Хабатюк. С мая 2022 служил в рядах Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщила дочь воина Юлия Хабатюк в Instgaram.
По словам дочери, Алексей Хабатюк погиб в результате обломка от мины во время задания в Бахмуте.
Известно, что похоронят военного в Киеве. О деталях родные сообщат впоследствии.
Бывший глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев Facebook написал, что о смерти военного узнал еще вчера. Однако он в это не поверил, поэтому ничего никому не говорил. Но сейчас уже получил официальное подтверждение.
В понедельник, 1 мая, Хабатюк в соцсети сообщил, что возвращается в Донецкую область, и опубликовал соответствующее фото.
Также в соцсетях на странице военного друзья шокированы трагическим известием и выражают соболезнования родным и близким:
Герой Украины родился 19 сентября 1977 года. В этом году ему должно было исполниться 46 лет.
Известно, что он изучал энергетику и теплофизику в Киевском политехническом университете. Начинал работать в сфере возобновляемой энергетики.
Также работал в Госагентстве экоинвестиций, возглавлял Фонд целевых экологических инвестиций. Пять лет работал в департаменте энергоэффективности "Нафтогаз".
Ранее мы сообщали, что на войне погиб экс-нардеп Олег Барна.
Также мы писали, что на фронте погиб известный историк, археолог и преподаватель Юрий Коваленко.