Погиб солист Одесской оперы Владислав Горай: что известно о заслуженном артисте Украины
Сегодня, 8 июня, во время выполнения волонтерской миссии на территории Сумской области погиб Владислав Горай - выдающийся тенор, заслуженный артист Украины и солист Одесской национальной оперы.
Трагическое известие сообщили на официальной странице Facebook Одесской национальной оперы, пишет РБК-Украина (проект Styler).
"Голос Владислава Викентьевича знал весь мир, а сердце принадлежало Украине. Владислав был не только талантом сцены - он был примером силы, достоинства и доброты в жизни. Даже в самые темные времена не оставался в стороне - помогал, волонтерил, поддерживал. Одесская национальная опера осиротела", - отметили в заметке.
В театре подчеркнули, что сцена, на которой он раскрывал свой талант, уже никогда не будет звучать так же.
Его имя и тепло останутся в сердцах всех, кто имел честь его знать.
Владислав Горай (фото: facebook.com/OdesaOperaBallet)
"Сцена, на которой он жил, будет звучать иначе без него. Владислав Викентьевич навеки в сердцах каждого, кто знал его", - говорится в некрологе.
Детали о месте и времени прощания будут сообщены позже.
Как реагируют украинцы
Украинцы реагируют с глубокой болью и невыразимой скорбью, называя смерть артиста непоправимой трагедией для всего художественного сообщества.
- Немає слів, боляче і важко на серці... невідновна втрата... Співчуття рідним і близьким, колегам і слухачам...
- Неможливо повірити, вічна пам’ять одному з кращих оперних співаків України!
- Ні, це неможливо... Світла людина і надзвичайний співак. Цього не може бути. Це дійсно непоправна втрата для всієї музичної спільноти! Царство небесне
- Я досі чітко пам’ятаю Вашого графа в опері "Ріголетто" - це виконання було глибоко зворушливим і незабутнім
- Світла пам’ять… Нехай в іншому світі Ви й далі співаєте, і нехай Ваш голос лунає вічно
- Господи … не можу повірити… страшне горе….. Найкращий … Серце від болю розривається …
Краткая биография Владислава Горая
Владислав Горай был не просто блестящим тенором, а настоящим артистом мирового масштаба.
За плечами имел многочисленные победы на престижных конкурсах: среди них - национальный конкурс камерной музыки в Хмельницком и международный конкурс вокалистов имени Антонина Дворжака в Карловых Варах, Чехия.
Владислав Горай (скриншот)
Музыкальное образование получал в Виннице - в 1988 году завершил обучение на музыкально-педагогическом факультете тогдашнего пединститута имени Коцюбинского, где осваивал фортепиано, вокал и дирижирование.
В том же году поступил в Одесскую консерваторию, ныне - Национальная музыкальная академия имени Антонины Неждановой.
Здесь учился в классе выдающегося профессора, народного артиста Украины Николая Огренича. Позже получил диплом аспиранта этого же вуза.
К оперной труппе Одесского национального академического театра оперы и балета присоединился в 1993 году и оставался верным сцене в течение многих лет.
В 2000-2003 годах Владислав выступал в государственном театре оперы и балета города Констанца в Румынии.
А уже в 2003-2004 годах - гастролировал в Испании, в частности, на сцене мадридского Театра Монументаль.
Он был частью крупных международных проектов, выступая в Риме, Лионе, Страсбурге, Париже, Амстердаме, Цюрихе, Брюсселе, Лиссабоне, Кишиневе, Алматы и многих других культурных столицах.
В 2007 году принял участие в гала-концерте известного фестиваля "Мария Биешу приглашает" в Кишиневе.
В рамках концертного тура "Три тенора со Святой Земли" Владислав выступал в США, Канаде, Италии и Макао.
Один из самых масштабных его концертов состоялся в 2008 году в Израиле: в сопровождении Колумбийского симфонического оркестра он пел для 40-тысячной аудитории.
Горай также неоднократно гастролировал в Великобритании, где выступал в постановках на сцене легендарного Альберт-холла в Лондоне.
В 2013 году за свой весомый вклад в развитие украинской культуры Владислав получил почетное звание Заслуженного артиста Украины.
Его репертуар охватывал более двадцати оперных партий. Среди них - Альмавива ("Севильский цирюльник" Дж. Россини), Эдгар ("Лючия ди Ламмермур" Г. Доницетти), Эдгар ("Лючия ди Ламмермур" Г. Доницетти), Герцог и Альфред ("Риголетто" и "Травиата" Дж. Верди), Рудольф ("Богема" Дж. Пуччини), Лирник ("Екатерина" А. Родина) и многие другие.
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