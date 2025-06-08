Погиб солист Одесской оперы Владислав Горай: что известно о заслуженном артисте Украины

Сегодня, 8 июня, во время выполнения волонтерской миссии на территории Сумской области погиб Владислав Горай - выдающийся тенор, заслуженный артист Украины и солист Одесской национальной оперы.

"Голос Владислава Викентьевича знал весь мир, а сердце принадлежало Украине. Владислав был не только талантом сцены - он был примером силы, достоинства и доброты в жизни. Даже в самые темные времена не оставался в стороне - помогал, волонтерил, поддерживал. Одесская национальная опера осиротела", - отметили в заметке.

В театре подчеркнули, что сцена, на которой он раскрывал свой талант, уже никогда не будет звучать так же.

Его имя и тепло останутся в сердцах всех, кто имел честь его знать.

Владислав Горай (фото: facebook.com/OdesaOperaBallet)

"Сцена, на которой он жил, будет звучать иначе без него. Владислав Викентьевич навеки в сердцах каждого, кто знал его", - говорится в некрологе.

Детали о месте и времени прощания будут сообщены позже.

Как реагируют украинцы

Украинцы реагируют с глубокой болью и невыразимой скорбью, называя смерть артиста непоправимой трагедией для всего художественного сообщества.

Немає слів, боляче і важко на серці... невідновна втрата... Співчуття рідним і близьким, колегам і слухачам...

Неможливо повірити, вічна пам’ять одному з кращих оперних співаків України!

Ні, це неможливо... Світла людина і надзвичайний співак. Цього не може бути. Це дійсно непоправна втрата для всієї музичної спільноти! Царство небесне

Я досі чітко пам’ятаю Вашого графа в опері "Ріголетто" - це виконання було глибоко зворушливим і незабутнім

Світла пам’ять… Нехай в іншому світі Ви й далі співаєте, і нехай Ваш голос лунає вічно

Господи … не можу повірити… страшне горе….. Найкращий … Серце від болю розривається …

Краткая биография Владислава Горая

Владислав Горай был не просто блестящим тенором, а настоящим артистом мирового масштаба.

За плечами имел многочисленные победы на престижных конкурсах: среди них - национальный конкурс камерной музыки в Хмельницком и международный конкурс вокалистов имени Антонина Дворжака в Карловых Варах, Чехия.

Владислав Горай (скриншот)

Музыкальное образование получал в Виннице - в 1988 году завершил обучение на музыкально-педагогическом факультете тогдашнего пединститута имени Коцюбинского, где осваивал фортепиано, вокал и дирижирование.

В том же году поступил в Одесскую консерваторию, ныне - Национальная музыкальная академия имени Антонины Неждановой.

Здесь учился в классе выдающегося профессора, народного артиста Украины Николая Огренича. Позже получил диплом аспиранта этого же вуза.

К оперной труппе Одесского национального академического театра оперы и балета присоединился в 1993 году и оставался верным сцене в течение многих лет.

В 2000-2003 годах Владислав выступал в государственном театре оперы и балета города Констанца в Румынии.

А уже в 2003-2004 годах - гастролировал в Испании, в частности, на сцене мадридского Театра Монументаль.

Он был частью крупных международных проектов, выступая в Риме, Лионе, Страсбурге, Париже, Амстердаме, Цюрихе, Брюсселе, Лиссабоне, Кишиневе, Алматы и многих других культурных столицах.

В 2007 году принял участие в гала-концерте известного фестиваля "Мария Биешу приглашает" в Кишиневе.

В рамках концертного тура "Три тенора со Святой Земли" Владислав выступал в США, Канаде, Италии и Макао.

Один из самых масштабных его концертов состоялся в 2008 году в Израиле: в сопровождении Колумбийского симфонического оркестра он пел для 40-тысячной аудитории.

Горай также неоднократно гастролировал в Великобритании, где выступал в постановках на сцене легендарного Альберт-холла в Лондоне.

В 2013 году за свой весомый вклад в развитие украинской культуры Владислав получил почетное звание Заслуженного артиста Украины.

Его репертуар охватывал более двадцати оперных партий. Среди них - Альмавива ("Севильский цирюльник" Дж. Россини), Эдгар ("Лючия ди Ламмермур" Г. Доницетти), Эдгар ("Лючия ди Ламмермур" Г. Доницетти), Герцог и Альфред ("Риголетто" и "Травиата" Дж. Верди), Рудольф ("Богема" Дж. Пуччини), Лирник ("Екатерина" А. Родина) и многие другие.