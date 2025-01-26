Был человеком с большой буквы. На фронте погиб известный кинорежиссер

Как сообщила любимая защитника, которая посвятила ему щемящий пост, Станислава не стало 22 января.

"Я принесла вам боль. Стас погиб. Простите - те, кто знал его и любил. Каждый день этой войны - и в 2014, и три бесконечных последних года, - я вынимала из груди свое сердце и крепко сжимала его в ладонях: "Держись. Мы выстоим. Он уцелеет. Все будет хорошо". Сейчас у меня в руке пепел и страшная пустота внутри. Нет кармы, богов и справедливости. Есть лишь выбор каждого из нас, простые решения обычных людей, по которым движется этот мир. Когда мы рождались, нам не сказали, что будет война", - написала Лариса.

Станислав Притула (фото: facebook.com/larisa.tytarenko)

"Мы дышали, жили, любили, смеялись, мечтали. Но кто-то решил: война. И мы на ней будем убиты. Стас имел силу держать правильный, честный выбор, который двигал ту частичку Вселенной, где он жил, к свету. Найдите в себе силы на ежедневные правильные решения. Чтобы не напрасным был труд тех, кто держал над нами небо и погиб. Вчера утром, когда уже невозможно было дышать от ужаса из-за тишины от тебя, чек-предсказание с изысканной жестокостью сообщил мне: "Я был в будущем и видел вас счастливыми". Через несколько часов мне сказали, что тебя не стало. Я смотрю на этот чек сейчас. Нас видели счастливыми. Слышите? Всех нас. Соберитесь с силами и идите дальше. Только не сбивайтесь с пути. Прощай, любимый. Жду тебя в будущем. Там мы снова будем счастливы", - добавила она.

На трагедию отреагировала председатель Украинской гильдии режиссеров Жанна Максименко-Довгич.

"Воин, кинопродюсер, незаурядный и неравнодушный человек, погиб. В который раз мы потеряли одного из тех, с кем связывали будущее страны, того, кто не боялся брать на себя ответственность и именно поэтому с первых дней с начала полномасштабного вторжения он был на войне, на переднем крае. Слов не хватает. Это большая потеря для Украины, для украинского кино, для тех, кто со Стасом работали, кто с ним совместно боролись за справедливость", - прокомментировала гибель товарища женщина.

Станислав Притула (фото: ffacebook.com/molodistkiff)

В Госкино также не остались в стороне от трагедии. На странице в Facebook режиссера назвали "не только художником, но и Человеком с большой буквы - чутким, преданным своему делу и глубоко неравнодушным к тому, что происходит в мире".

Что известно о Станиславе Притуле

Станислав родился в Киеве. Он получил высшее образование в Киевском национальном лингвистическом университете. Некоторое время работал в Госкино, а затем возглавил отдел кино в компании FAMILY Production. Однако с началом полномасштабной войны без колебаний присоединился к защите Украины.