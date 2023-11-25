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"Был человеком чести". На войне погиб известный украинский писатель и активист

Александр Меньшов (фото: Facebook-страница писателя)
Автор: Иванна Пашкевич

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб младший сержант, писатель из Херсона и активист Александр Меньшов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу издательской группы "КМ Букс".

Что известно о погибшем герое

Александр родился в 1977 году в Херсоне.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину он занимался писательской деятельностью и являлся автором детективных романов в жанре альтернативной истории.

Александр Меньшов (фото: Facebook-страница писателя)

Полгода после оккупации Херсона мужчина прожил там вместе с семьей, однако им удалось покинуть город и переехать в Винницу.

После этого писатель присоединился к Вооруженным силам Украины.

В издательстве "КМ Букс" недавно вышла книга-дневник Александра под названием "Я, Фокс и оккупация".

Александр Меньшов (фото: Facebook-страница писателя)

В этой книге он делился своими переживаниями о семье и оккупации Херсона. Записи включали в себя личные мысли, исторические факты, а также рассказы от близких и знакомых.

К сожалению, сам защитник не узнал о выпуске своей книги.

Меньшов погиб в результате минометного обстрела вблизи Клищиевки Донецкой области во время выполнения боевого задания.

Александр Меньшов (фото: Facebook-страница писателя)

У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

"Александр Меньшов был человеком чести, талантливым автором, искренним патриотом, пылающим любовью к Украине и своей семье", - написали в "КМ Букс".

На трагедию также отреагировала скаутская организация "Пласт".

"Хотя мужчина не является пластуном, он приобщался к деятельности организации. Пока Херсон был оккупирован, Александр тайно проводил собрания онлайн для кружка дочери Полины, рассказывая об истории Украины", - сообщил "Пласт".

Александр Меньшов (фото: facebook.com/kmbooks.publishing)

Также мы рассказывали, что на войне погиб чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк.

Также мы писали, что муж известной украинской художницы получил ранения на фронте.

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