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"Было бы хорошо, если бы твой папа погиб на войне". Украинские дети не хотят возвращаться в польские школы из-за буллинга

Украинских детей оскорбляют в польских школах (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Сын украинки в Польше отказывается идти в школу из-за оскорблений и травли от одноклассников. По словам мамы, они пожелали, чтобы его отец погиб на войне. Но такие случаи не одиночные.

Об этом пишет польское издание TokFM.pl.

Что произошло между украинцами и поляками

Елена из Киева проживает с сыном в Польше. Она и другие украинские беженцы начинают чаще сталкиваться с языком ненависти.

Она рассказывает, что теперь ее сын не хочет возвращаться в польскую школу с сентября, потому что боится, что снова станет жертвой буллинга.

Ученики других классов также слышат неприятные в их адрес высказывания.

Украинка Ирина живет в Польше больше года и слышит некоторую критику, особенно касающуюся языка.

"Слова обладают большой силой"

Когда Маргарет работает с учителями в школах, понимает, что проблема началась именно со словесного насилия.

Но и отмечает, что иногда политики сознательно используют именно язык ненависти и не борются с ним на государственном уровне.

Кстати, раньше мы рассказывали, как защитить своего ребенка от буллинга и научить самостоятельно стоять за себя.

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