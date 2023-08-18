"Было бы хорошо, если бы твой папа погиб на войне". Украинские дети не хотят возвращаться в польские школы из-за буллинга

Сын украинки в Польше отказывается идти в школу из-за оскорблений и травли от одноклассников. По словам мамы, они пожелали, чтобы его отец погиб на войне. Но такие случаи не одиночные.
Об этом пишет польское издание TokFM.pl.
Елена из Киева проживает с сыном в Польше. Она и другие украинские беженцы начинают чаще сталкиваться с языком ненависти.
Она рассказывает, что теперь ее сын не хочет возвращаться в польскую школу с сентября, потому что боится, что снова станет жертвой буллинга.
Ученики других классов также слышат неприятные в их адрес высказывания.
Украинка Ирина живет в Польше больше года и слышит некоторую критику, особенно касающуюся языка.
Когда Маргарет работает с учителями в школах, понимает, что проблема началась именно со словесного насилия.
Но и отмечает, что иногда политики сознательно используют именно язык ненависти и не борются с ним на государственном уровне.
Кстати, раньше мы рассказывали, как защитить своего ребенка от буллинга и научить самостоятельно стоять за себя.