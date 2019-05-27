Буллінг в садку: мережу обурила агресивна вихователька (фото)

У Києві вихователька дитячого садка №151 грубо смикала і сварила дитину, намагаючись посадити на лавку. Таке ставлення викликало обурення мешканки столиці, яка гуляла з сином на території школи, яка межує із садком. Анна Волик просила жінку перестати, але вихователька не хотіла звертати на неї увагу, йдеться в повідомленні спільноти "Бацьки SOS" на Facebook-сторінці.

Після повторень питання працівниця дитсадка заявила, що Анна насправді нічого не бачила, а потім пішла.

Жінка вирішила розібратися в ситуації, і відправилася в цей садок, який тимчасово ділить територію з 486-м дитсадком.

Фото: скрін з Facebook-сторінки "Бацьки SOS"

"Я зайшла в будівлю на абум в перші двері, це виявилася та сама група. Я дістала телефон, щоб зробити фото вихователя і піти із цим фото до завідуючої, адже працівники саду не хотіли казати хто вони (ані назви групи, ані своїх імен). Вихователь побачивши, що я дістаю телефон, втекла і сховалася в портомийку, встигла сфоткати її тільки зі спини", - йдеться в повідомленні.

Фото: скрін з Facebook-сторінки "Бацьки SOS"

Жінка поспілкувалася з нянею щодо цього інциденту, задала питання дітям, чи не ображають їх, при цьому "спочатку вони хором відповіли, що так, але хтось відповів і ні".

"Я їм сказала, що їх ніхто не повинен ображати, а якщо таке відбувається, то потрібно розповідати батькам", - розповіла Анна.

Потім вона пішла до завідуючої, склала письмове звернення. Завідуючій та методистці пояснила, що "я як мама не потерплю такого ставлення до своїх дітей, сьогодні чужа дитина – завтра моя".

"Ми їм довіряємо найцінніше! Я не хочу, щоб так звані педагоги/вихователі ламали психіку наших дітей. Я хочу, щоб мої діти росли особистостями, а не затюканими особами. Діти різні, діти бувають дуже складними, але це завдання педагогів знайти підхід, спробувати хоча б! А раптом вийде, спробуйте?!" - написала вона.

У коментарях до повідомлення користувачі мережі активно висловлюються щодо ситуації і дякують їй за не байдужість.

Дякую за небайдужість! Побільше б таких мам!

Дякую за небайдужість! Діти беззахисні перед такими горе-вихователями і деколи відчувають дуже сильний страх. Ви не пройшли мимо, заступилися за дитину, дали зрозуміти що вона не одна. Справжня жінка, мама.

Проблема в тому, що вихователі просто виконують роль наглядачів. По їх розумінню, в їх обов'язки входить тільки те, щоб діти жили "за статутом", їх зовсім не турбує щастя дітей і те, що кожна дитина - самостійна особистість;

Спасибі за те, що ви не пройшли мимо і заступилися за дитину!

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