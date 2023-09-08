Буллинг в школе: юрист объяснил, что делать родителям в случае издевательства над ребенком

В Украине до сих пор остается актуальной проблема буллинга в школе. Несмотря на то, что этому вопросу уделяется все больше внимания в последние годы, по данным UNICEF 37,9% подростков подвержены унижениям от сверстников.
Styler расспросил адвоката Игоря Тетерю о том, что делать родителям, если над их ребенком издеваются в школе и какое наказание предусмотрено за буллинг.
"Родители ребенка, который подвергся буллингу, могут письменно сообщить об этом директору школы, который в свою очередь должен сообщить полиции о таких обстоятельствах. Если директор этого не сделает, ему по статье 173-4 КУоАП грозит наказание в виде штрафа от 850 до 1700 грн или исправительные работы сроком до одного месяца с вычетом до 20% заработка", - заявил адвокат.
О случаях буллинга по поводу их ребенка родители могут сообщить полицию самостоятельно, обратившись с соответствующим заявлением.
"Независимо от того, кто сообщил о случаях буллинга, родители или директор, полиция должна отреагировать на такое сообщение, собрать все необходимые доказательства, подтверждающие такие обстоятельства и, в результате, составить протокол, который в дальнейшем вместе с доказательствами направить в суд", - объясняет Тетеря.
Доказательствами буллинга могут быть письменные объяснения потерпевшего ученика, его одноклассников, учителей, являвшихся свидетелями буллинга, родителей, если им что-то известно о таких обстоятельствах. Также этих людей могут вызвать в суд для предоставления показаний, как свидетелей и их слова также можно считать доказательствами.
"Хорошими доказательствами буллинга могут быть видеозаписи и/или аудиозаписи соответствующих событий, посмотрев или послушав их, судья сможет непосредственно оценить все обстоятельства и наряду с другими доказательствами дать им оценку", - говорит эксперт.
Если над ребенком издевались через сообщения, как доказательства можно предоставить соответствующие скриншоты со смартфона и при необходимости подтвердить их достоверность, показав содержимое смартфона в судебном заседании.
"Для подтверждения психологических или физических последствий буллинга целесообразно предоставить соответствующие медицинские документы", - советует адвокат.
За буллинг статьей 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде наложения штрафа в размере от 850 до 1700 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.
"Буллинг совершен группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания удваивает указанное наказание", - объясняет Тетеря.
А если буллинг совершен малолетним или несовершеннолетним лицом в возрасте от 14 до 16 лет, указанные наказания назначаются родителям или заменяющим их лицам.
"Анализируя реестр судебных решений, усматривается, что дел возбужденных за буллинг в судах рассматривается достаточно много и многие из них заканчиваются привлечением виновных лиц к ответственности. Однако все-таки большинство дел закрывается по причинам ненадлежаще составленных документов полицией и непредоставлению достаточных доказательств", - говорит адвокат.
Тетеря советует родителям, ребенок которых подвергается буллингу и которые хотят привлечь виновных к ответственности, с самого начала обратиться к адвокату с целью сопровождения всей процедуры возбуждения дела и его рассмотрения в суде.
"Это позволит юридически проконтролировать полицейских при сборе доказательств и составлении протокола и в дальнейшем значительно повысит шансы на положительный результат", - говорит эксперт.
Читайте также о том, куда жаловаться, если украинские дети испытывают буллинг в польских школах.
Раньше мы писали о том, что делать родителям, чтобы оградить ребенка от буллинга в школе.