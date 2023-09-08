Буллинг в школе: юрист объяснил, что делать родителям в случае издевательства над ребенком

Что делать родителям, если над ребенком издеваются в школе

"Родители ребенка, который подвергся буллингу, могут письменно сообщить об этом директору школы, который в свою очередь должен сообщить полиции о таких обстоятельствах. Если директор этого не сделает, ему по статье 173-4 КУоАП грозит наказание в виде штрафа от 850 до 1700 грн или исправительные работы сроком до одного месяца с вычетом до 20% заработка", - заявил адвокат.

О случаях буллинга по поводу их ребенка родители могут сообщить полицию самостоятельно, обратившись с соответствующим заявлением.

"Независимо от того, кто сообщил о случаях буллинга, родители или директор, полиция должна отреагировать на такое сообщение, собрать все необходимые доказательства, подтверждающие такие обстоятельства и, в результате, составить протокол, который в дальнейшем вместе с доказательствами направить в суд", - объясняет Тетеря.

Как доказать факт буллинга

Доказательствами буллинга могут быть письменные объяснения потерпевшего ученика, его одноклассников, учителей, являвшихся свидетелями буллинга, родителей, если им что-то известно о таких обстоятельствах. Также этих людей могут вызвать в суд для предоставления показаний, как свидетелей и их слова также можно считать доказательствами.

"Хорошими доказательствами буллинга могут быть видеозаписи и/или аудиозаписи соответствующих событий, посмотрев или послушав их, судья сможет непосредственно оценить все обстоятельства и наряду с другими доказательствами дать им оценку", - говорит эксперт.

Если над ребенком издевались через сообщения, как доказательства можно предоставить соответствующие скриншоты со смартфона и при необходимости подтвердить их достоверность, показав содержимое смартфона в судебном заседании.

"Для подтверждения психологических или физических последствий буллинга целесообразно предоставить соответствующие медицинские документы", - советует адвокат.

Какое наказание предусмотрено за буллинг ребенка в школе

За буллинг статьей 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде наложения штрафа в размере от 850 до 1700 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

"Буллинг совершен группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания удваивает указанное наказание", - объясняет Тетеря.

А если буллинг совершен малолетним или несовершеннолетним лицом в возрасте от 14 до 16 лет, указанные наказания назначаются родителям или заменяющим их лицам.

Как часто на практике наказывают за буллинг

"Анализируя реестр судебных решений, усматривается, что дел возбужденных за буллинг в судах рассматривается достаточно много и многие из них заканчиваются привлечением виновных лиц к ответственности. Однако все-таки большинство дел закрывается по причинам ненадлежаще составленных документов полицией и непредоставлению достаточных доказательств", - говорит адвокат.

Тетеря советует родителям, ребенок которых подвергается буллингу и которые хотят привлечь виновных к ответственности, с самого начала обратиться к адвокату с целью сопровождения всей процедуры возбуждения дела и его рассмотрения в суде.

"Это позволит юридически проконтролировать полицейских при сборе доказательств и составлении протокола и в дальнейшем значительно повысит шансы на положительный результат", - говорит эксперт.