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"Были желтые глаза и ногти". Звезда "Лиги смеха" признался, что пережил клиническую смерть

Понедельник 03 февраля 2025 15:10
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"Были желтые глаза и ногти". Звезда "Лиги смеха" признался, что пережил клиническую смерть Кирилл Ганин (скриншот из видео)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский комик Кирилл Ганин признался, что в юном возрасте пережил клиническую смерть.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды "Лиги смеха" Славе Демину.

Так, в 16 лет юморист пережил тяжелый случай лептоспироза, который едва не стоил ему жизни. Во время купания в реке, где часто проходили коровы, он получил порез на лбу, который стал воротами для инфекции.

Через несколько дней его состояние резко ухудшилось - отказали печень и почки, а температура поднялась до 41 градуса. Врачи не могли сразу определить причину его болезни, однако впоследствии поставили диагноз - лептоспироз.

"Я был с остановленным сердцем 4 минуты 27 секунд. Это прошло где-то неделю после того, как я погрузил голову в воду, до того момента, как я заболел. Потом еще три дня подряд становилось все хуже и хуже, и никто не мог понять, что со мной. Мы вызвали скорую, у меня была температура 41 градус", - поделился Кирилл.&quot;Были желтые глаза и ногти&quot;. Звезда &quot;Лиги смеха&quot; признался, что пережил клиническую смертьКирилл Ганин (фото: instagram.com/kiril.ganin_club)

Когда молодой человек попал в больницу, врачи были шокированы результатами анализов - уровень белка в крови был в 100 раз выше нормы. Из-за отказа органов его сердце остановилось на несколько минут, и он пережил клиническую смерть.

"Этот период я помню очень отрывочно, потому что большинство деталей рассказывала мама. Она очень эмоциональный человек, все воспринимает близко к сердцу. Мы ехали в скорой, и я уже начал покрываться желтыми пятнами. Знаешь, когда это не трупный цвет, а когда желчь выходит из печени и почек. У меня были желтые глаза, желтые ногти, и я чувствовал себя очень плохо", - рассказал комик.

&quot;Были желтые глаза и ногти&quot;. Звезда &quot;Лиги смеха&quot; признался, что пережил клиническую смертьКирилл Ганин (скриншот из видео)

"Это было в начале лета, и я еду в скорой. Говорю маме: "Это я закончил, кажется, 10-й класс, и я хочу 11-й классный дневник, знаешь, тот, в котором много анекдотов на каждой странице, как был с тигрятами, только с какой-то машиной". Мама думает, что я просто вру, она не понимает, что происходит - лето, до школы еще три месяца. Меня привезли в больницу, положили под капельницу, а той же ночью у меня отказало сердце", - добавил он.

После реанимации Ганин проснулся в больничной палате, где врач сообщил, что ему удалось вернуться к жизни. Мама узнала об этом инциденте только после того, как сын был выписан из больницы.

После тяжелой болезни его жизнь изменилась: он отказался от алкоголя и даже придерживался строгой диеты.

К слову, ранее известный телеведущий трогательно обратился к дочери, которая погибла 10 лет назад в ДТП.

Также муж-военный Валентины Хамайко со слезами признался, о чем больше всего жалеет после гибели сына на фронте.

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