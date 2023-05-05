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"Были женаты всего 3 дня, а потом Андрей погиб": Бурмака растрогала песней о героях из "Азовстали"

Мария Бурмака презентует песню о супругах из "Азовстали" (кадр из видео)
Автор: Василина Копытко

Мария Бурмака показала трогательное видео на новую песню "Кохання сталь". Эта композиция посвящена драматической истории любви и женитьбы защитников "Азовстали" - спикера полка "Азов" Валерии Каприленко и воина Андрея Субботина. 5 мая отмечается годовщина со дня их бракосочетания...

Историю трагической любви и о создании памятной песни - читайте в материале ниже.

Песня "Кохання сталь"

Андрей и Валерия поженились в подземельях окруженной "Азовстали". Андрей сделал обручальные кольца из фольги, они пообещали быть вместе и в горе, и в радости.

Они были мужем и женой всего три дня, а потом Андрей погиб... Но любовь была и остается.

"Это невероятно щемящая история. Леся Шиденко и Григорий Попович написали песню "Кохання сталь". И родные захотели, чтобы в ней звучал мой голос и моя душа. Мне было непросто адаптировать под себя мелодию и текст, я пропустила через себя историю фактически, стала соавтором. А память об Андрее останется в веках. Память о герое", - говорит Бурмака.

Артистка подчеркнула, что именно 5 мая - годовщина свадьбы Андрея и Валерии.

"7 мая 2022 года Андрея не стало. Всего три дня счастья было отмерено этим светлым людям, нашим украинским героям. Их подвиг всегда останется в наших сердцах", - поделилась певица.

Также отмечается, что песня станет саундтреком документального фильма "Азовсталь. Прихисток кохання" режиссера Станислава Сукненко.

А 13 мая премьера песни состоится в доме кино в Киеве. На мероприятии будет присутствовать Валерия, которую недавно освободили из плена россиян, она будет читать стихи.

Ранее мы писали о том, как Мария Бурмака характеризует российскую культуру.

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