"Были женаты всего 3 дня, а потом Андрей погиб": Бурмака растрогала песней о героях из "Азовстали"

Песня "Кохання сталь"

Андрей и Валерия поженились в подземельях окруженной "Азовстали". Андрей сделал обручальные кольца из фольги, они пообещали быть вместе и в горе, и в радости.

Они были мужем и женой всего три дня, а потом Андрей погиб... Но любовь была и остается.

"Это невероятно щемящая история. Леся Шиденко и Григорий Попович написали песню "Кохання сталь". И родные захотели, чтобы в ней звучал мой голос и моя душа. Мне было непросто адаптировать под себя мелодию и текст, я пропустила через себя историю фактически, стала соавтором. А память об Андрее останется в веках. Память о герое", - говорит Бурмака.

Артистка подчеркнула, что именно 5 мая - годовщина свадьбы Андрея и Валерии.

"7 мая 2022 года Андрея не стало. Всего три дня счастья было отмерено этим светлым людям, нашим украинским героям. Их подвиг всегда останется в наших сердцах", - поделилась певица.

Также отмечается, что песня станет саундтреком документального фильма "Азовсталь. Прихисток кохання" режиссера Станислава Сукненко.

А 13 мая премьера песни состоится в доме кино в Киеве. На мероприятии будет присутствовать Валерия, которую недавно освободили из плена россиян, она будет читать стихи.