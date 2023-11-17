ua en ru
Пт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Была звездой Instagram. В Киеве умерла знаменитая коза Зита, которая гуляла улицами города

Киев, Пятница 17 ноября 2023 12:27
UA EN RU
Была звездой Instagram. В Киеве умерла знаменитая коза Зита, которая гуляла улицами города В Киеве погибла знаменитая коза Зита (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве трагически погибла коза Зита, которая была звездой соцсетей Instagram и TikTok. Двух животных очень часто видели возле Золотых ворот, Владимирской горки и фуникулера.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТСН.

Что известно о смерти козочки Зиты

Так, изначально новость о смерти козы появилась в одном из телеграм-каналов. Там утверждали, что животное зарезали ночью 13 ноября. В последствии эта информация не подтвердилась.

Отмечается, что в полицию позвонили кто-то и сообщил, что на Малой Житомирской обнаружено тело животного без признаков жизни. На место прибыли правоохранители и задокументировали событие.

"Был вызван ветеринар, который после осмотра тела сообщил, что смерть козы наступила в результате укусов другого животного, скорее всего - это собака", - рассказали в полиции Киева.

По заключению ветеринара козочка умерла после укусов собаки. В полиции отметили, что доступ на территорию по Малой Житомирской был и другое животное могло туда попасть.

По словам правоохранителей, несколько местных жителей сообщили, что слышали лай собаки и шум. К сожалению, козочка погибла.

"Вторая коза, по нашей информации, не пострадала", - сообщили в полиции.

Откуда в Киеве взялись козы

Многие жители и гости столицы знали козочек, которые несколько лет жили в Киеве. Их владелец Валерий сам из Харьковской области, часто гулял с ними в центре.

Была звездой Instagram. В Киеве умерла знаменитая коза Зита, которая гуляла улицами городаКозочки мирно жили в Киеве (фото: facebook.com/vasyl.gorbal)

Они охотно контактировали со всеми желающими, а те фотографировались и кормили их вкусностями, специально заготовленными хозяином.

Две козочки всегда несли радость и вызывали улыбки на улицах Киева. А молоко, которое они давали, Валерий отдавал бесплатно детям. Для своих хозяев они являются членами семьи, пока находящейся в шоковом состоянии.

Сам Валерий - переселенец и работает сторожем.

Напомним, что собака спасла от ХАМАС целую семью ценой собственной жизни.

Читайте также, что нужно знать тем, кто хочет завести собаку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев коза тварини