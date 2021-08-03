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На Буковині лікарі тягли жінку на руках. Старенька швидка "буханка" просто застрягла

Автор: Світлана Мащенко

На Буковині лікарі швидкої допомоги кілометр несли пацієнтку по бездоріжжю. Дороги розмило після зливи, і карета швидкої допомоги не могла проїхати.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

85-річна жінка з мікроінсультом потребувала невідкладної медичної допомоги, але старенький УАЗ "буханка" (УАЗ-3962) не зміг пробратися по бездоріжжю.

Фельдшер і водій змушені були взяти носилки і йти пішки до будинку жінки, а потім нести її цілий кілометр.

Коли лікарі прибули до пацієнтки, вона вже не могла піднятися з ліжка, її стан був важким.

Лікарям допомагала нести жінку її сусідка. Пацієнтці встигли надати допомогу, вона почувається набагато краще, і скоро готується покинути Чернівецьку обласну лікарню і поїхати додому.

"Ми не розгубилися. Відразу взяли сумки, носилки. І знали, що жінку повинні донести вниз", - розповідає фельдшер.

Відео: на Буковині лікарі тягли пацієнта на ношах

Для довідки:

УАЗ "Швидка Допомога" (УАЗ-3962) створений на базі уазовського автобуса-буханки (УАЗ-2206).

Раніше ми писали, що в Києві водії ув'язалися за " швидкої" і отримали за це миттєву карму.

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