На Буковині батько студента облив викладачку фекаліями: це тобі за сина!

Відео з нападом злили в мережу

Відомо, що інцидент трапився після церемонії вручення дипломів в одному з вищих навчальних закладів Буковини в п'ятницю, 25 червня.

На відео чути крики чоловіка, який звинувачує жінку у вимаганні хабарів.

"Це тобі за сина, бл***. Вкрала, скотина, чотири роки життя його. Ось це гівно за сина, за його диплом. 300 євро тобі дати?" - кричить чоловік і вихлюпує на жінку рідину дивного кольору з відра.

Обережно, відео містить нецензурні вирази. 18+.

Відео: На Буковині батько студента облив викладача фекаліями (Facebook / Alexey Holyk)

Викладачка звернулася в поліцію

Пізніше з повідомлення місцевих ЗМІ стало відомо, що викладачка звернулася в поліцію щодо інциденту на випускному.

"Відкрили кримінальне провадження за статтею 296, частина 2 - хуліганство", - повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції.

Про сім'ю студента відгукуються не дуже добре

Також в соціальних мережах спливла інформація про цю сім'ю. І відгук, чесно кажучи, не дуже схвальний.

Виходячи з інсайду, про сім'ю Кор**ій з міста Новоселиці добре чули, кажуть, що "живуть вони з накраденого", хабар з них ніхто не вимагав, а син "неодноразово був помічений під наркопритонами".

Скрін: Ким виявилася сім'я студента, батько якого облив викладача фекаліями