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На Буковині чоловік з авто розстріляв зупинку, де знаходилися люди

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Чернівецька область, Вівторок 28 грудня 2021 18:06
На Буковині чоловік з авто розстріляв зупинку, де знаходилися люди Колаж РБК-Україна: під Чернівцями чоловік відкрив вогонь по зупинці, де стояли люди
Автор: Володимир Костирін

Під Чернівцями п'яний чоловік, проїжджаючи на своєму авто повз зупинку громадського транспорту, де знаходилися люди, відкрив у її бік вогонь з пістолета.

Про це 28 грудня передали в прес-службі Національної поліції.

Як повідомляється, сам інцидент стався в селищі Берегомет минулої п'ятниці. На щастя, в результаті стрілянини ніхто з перехожих не постраждав. Про подію правоохоронцям повідомив один з очевидців.

"Миттєво реагуючи на виклик, співробітники сектору реагування та слідчо-оперативна група Вижницького районного управління поліції опитали заявника і свідків події", - йдеться у публікації.

Незабаром за описом автомобіля встановили особу порушника, а згодом і його місцезнаходження. Стрільцем виявився 32-річний житель села Їжівці.

Також виявилося, що стрілянину він влаштував, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Причину свого вчинку чоловік поліцейським пояснити не зміг.

За фактом події було розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) КК. Зловмисника затримали та відправили до ізолятора тимчасового тримання.

На Буковині чоловік з авто розстріляв зупинку, де знаходилися люди

Під Чернівцями п'яний чоловік з авто влаштував стрілянину по зупинці, де були люди (фото: npu.gov.ua)

"Поліцейські вилучили в правопорушника речові докази вчинення протиправних дій та направили їх для проведення експертизи до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України", - передали в поліції.

Суд обрав запобіжний захід фігуранту у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 148 тисяч гривень.

На Буковині чоловік з авто розстріляв зупинку, де знаходилися люди

Буковинського стрільця затримали та помістили під варту (фото: npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що у Києві обстріляли маршрутку, яка перевозила пасажирів в районі Академмістечка.

Також ми писали про те, що перед цим під Миколаєвом син-підліток майора колонії влаштував стрілянину за кермом авто, і "похвалився" відео.

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