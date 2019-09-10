ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Буковині 8-річний хлопчик за кермом квадроцикла потрапив у ДТП: дитина загинула на місці

STYLERЖиття    10.09.2019 - 14:04
На Буковині 8-річний хлопчик за кермом квадроцикла потрапив у ДТП: дитина загинула на місці
Дитина загинула у ДТП (Колаж РБК-Україна)

Хлопчик вирішив поганяти по вулицях, але не побачив мчить на нього автомобіля

У Чернівецькій області в смт. Красноїльськ сталася трагедія - під колеса автомобіля потрапив 8-річний хлопчик на квадроциклі. Як повідомляє прес-служба поліції, дитина вирішив покататися на транспортному засобі по рідній вулиці, а назустріч йому виїхало авто, під колеса якого потрапив дитина. Дитина померла в результаті травм полуечнных.

Як повідомили очевидці трагедії, водій легковика рухався з перевищеною швидкістю.

За результатами обстеження на вміст алкоголю в крові за допомогою алктестера Drager встановлено, що водій керував автомобілем у нетверезому стані.

На Буковині 8-річний хлопчик за кермом квадроцикла потрапив у ДТП: дитина загинула на місціНа Буковині 8-річний хлопчик за кермом квадроцикла потрапив у ДТП: дитина загинула на місціФото: Місце трагедії, де загинула дитина (cv.npu.gov.ua)

За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В даний час проводиться досудове розслідування.

Як ми раніше писали, шкільний автобус з вини нервового водія ледь не потрапив під товарний поїзд мчить на залізничний переїзд у Львівській області.

Читайте також у страшній автокатастрофі у США загинула американська співачка, висхідна зірка кантрі-музики Кайлі Рей Харріс.

У Львівській області сталося ДТП з мікроавтобусом, є постраждалі Більше нікуди було: у виконавчій службі показали, куди відправили Зайцеву (фото)
Новини України ДТП
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся