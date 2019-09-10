На Буковині 8-річний хлопчик за кермом квадроцикла потрапив у ДТП: дитина загинула на місці

Дитина загинула у ДТП (Колаж РБК-Україна)

Хлопчик вирішив поганяти по вулицях, але не побачив мчить на нього автомобіля

У Чернівецькій області в смт. Красноїльськ сталася трагедія - під колеса автомобіля потрапив 8-річний хлопчик на квадроциклі. Як повідомляє прес-служба поліції, дитина вирішив покататися на транспортному засобі по рідній вулиці, а назустріч йому виїхало авто, під колеса якого потрапив дитина. Дитина померла в результаті травм полуечнных.

Як повідомили очевидці трагедії, водій легковика рухався з перевищеною швидкістю.

За результатами обстеження на вміст алкоголю в крові за допомогою алктестера Drager встановлено, що водій керував автомобілем у нетверезому стані.

Фото: Місце трагедії, де загинула дитина (cv.npu.gov.ua)

За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В даний час проводиться досудове розслідування.

Як ми раніше писали, шкільний автобус з вини нервового водія ледь не потрапив під товарний поїзд мчить на залізничний переїзд у Львівській області.

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