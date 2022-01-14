У Буковелі неадеквати влаштували стрілянину біля готелю і погрожували туристам: "копи" їх не затримали

Інцидент стався в ніч проти 14 січня в готелі Home Hotel, який розташований в центрі Буковеля (с.Поляниця), у 2 хвилинах ходьби від гірськолижного витягу, де зупинилися знайомі журналіста - сім'я з дітьми.

Увечері під вікнами номера вони почули два-три десятки пострілів.

"На вулиці два тіла з пістолетом намагаються його перезарядити... здається, що один з двох ось-ось або застрелиться, або застрелить другого... На нормальні зауваження огризалися і погрожували, як то кажуть, "фізичною розправою"", - йдеться в публікації.

Під вікнами номерів готелю в Буковелі нетверезі чоловіки вирішили постріляти (фото: скріншот)

Обурені люди викликали поліцію, до приїзду яких стрілки пішли до свого номеру. Правоохоронці спілкувалися з ними через прочинені двері. Тим часом свідки події дали свідчення в письмовому вигляді.

"Оскільки моєму другові здалося, що питання намагаються "залагодити" по-тихому, він підійшов до копів і небезпечних сусідів і заявив, що не дасть це питання зам'яти та писатиме заяву", - розповідає Кашчук.

Після цього конфлікт став загострюватися, і дебошири, до яких приєдналася ще одна жінка, прямо в присутності поліції "зірвалися з ланцюга": "понеслися прямі погрози, напади тощо, в тому числі й у сторону поліцейських".

Конфлікт у готелі Буковеля через п'яну стрілянину (фото: facebook.com/pasha.k.kashchuk)

"Як ви думаєте яка реакція поліцейських? Звинувачують мого друга, який звичайно теж на емоціях вже, в створенні конфлікту. Один зі стрільців представляється полковником у відставці Славою, продовжує погрожувати розправою. Копи вилучають пістолет і їдуть, нікого не затримавши. Радять знову дзвонити "якщо що не так"", - пише журналіст.

Чому правоохоронці так відреагували, чоловік не розуміє, оскільки в той момент ситуація була вельми конфліктна, і після від'їзду поліції погрози тривали.

Інцидент в готелі з п'яною стріляниною і спілкування з погрозами в присутність поліцейських туристи зняли на відео - кадри можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо, звучить нецензурна лексика і лайка!)

"Ось мені цікаво, якщо одне з цих тіл в угарі зараз дістане з сумки другий пістолет і когось вб'є (це реально сусідні номери в готелі), яка відповідальність чекає поліцейських, які ретирувалися? І чи чекає взагалі? Як у таких ситуаціях діяти громадянам? Збирати речі й тікати якомога далі?"- дивується Кашчук.

Він також висловив надію, що начальство поліції дасть оцінку діям своїх підлеглих, які, на думку журналіста, повинні були затримати "явно небезпечних для суспільства персонажів як мінімум до повернення їх у тверезий стан", щоб ніхто не постраждав.