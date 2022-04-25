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Букмекери оновили прогноз щодо переможця Євробачення 2022

KALUSH Orchestra їдуть до Турину (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Уже в травні KALUSH Orchestra представлять Україну на конкурсі Євробачення 2022 у Турині. Їхня пісня Stefania вже полюбилася європейській публіці, а тому наш гурт має всі шанси завоювати не тільки серця, але й голоси меломанів.

Тим часом букмекери вже оновили прогнози щодо переможця цьогорічного Євробачення.

Хто виграє Євробачення 2022

Так, якщо кілька тижнів тому Україна очолювала рейтинг на офіційному букмекерському сайті Євробачення з безпрецедентними 35%, то станом на сьогодні шанс на перемогу KALUSH Orchestra оцінюється вже аж у 41%!

Таким чином, усі букмекерські контори впевнені у перемозі українських артистів. А коефіцієнт на тріумф Олега Псюка і Ко є рекордним за всю історію конкурсу.

Найближчий конкурент нашого гурту - італійський дует Mahmood & Blanco - посідає другу сходинку. Їм букмекери дають всього 16% ймовірності перемоги.

У топ-10 також можуть потрапити Швеція, Велика Британія, Іспанія, Польща, Греція, Норвегія, Нідерланди і Австралія.

У той же час у голосуванні меломанів на сайті конкурсу KALUSH Orchestra займає четверту сходинку. Сам фронтмен колективу запевняє: навіть потрапляння у топ-5 стане дуже хорошим результатом для української команди.

Додамо, що пісня Stefania теж б'є рекорди. Трек станом на 25 квітня набрав понад 3,5 мільйона переглядів на офіційному YouTube-каналі конкурсу, а також більше шести мільйонів на каналі Суспільне Євробачення Eurovision Ukraine.

До слова, після ймовірної перемоги українського гурту наступний конкурс - Євробачення 2023 - може пройти не просто у нашій країні, а у рідному місті Олега Псюка - Калуші Івано-Франківської області. Принаймні, він задекларував таке бажання в інтерв'ю Суспільному.

Нагадаємо, в Євробаченні 2022 візьме участь 40 країн. Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал - 14 травня. Україна виступить у першому півфіналі під номером 6.

Раніше ми писали, що лідер гурту O.Torvald, який представляв Україну на Євробаченні 2017, Женя Галич вступив до лав ЗСУ.

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