RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Букмекери оновили прогноз на фінал Євробачення 2021: на якому місці Україна

Автор: Людмила Жукова

20 травня відбувся другий півфінал Євробачення 2021. Після нього букмекери оновили свій прогноз щодо фіналістів Міжнародного конкурсу.

Відповідна таблиця з прогнозами була опублікована на сайті William Hill.

Тепер британська контора, ставки якої завжди дуже близькі до реальних результатів, назвали ймовірним переможцем групу Måneskin з піснею "Zitti E Buoni" з Італії. Вони зараз займають першу сходинку рейтингу.

Далі в списку за колективом слідують Франція, Мальта, Швейцарія, Ісландія.

Україна зараз опинилася в шостій сходинці рейтингу.

Скріншот прогнозу результатів фіналу Євробачення 2021 (williamhill.com)

Нагадаємо, що в попередньому прогнозі букмекерів Україна посідала четверту сходинку рейтингу.

Італія, як і минулого разу, не змінила своїх позицій і опинилася на першому місці.

Як ми раніше писали, в Роттердамі виступила друга частина конкурсантів з представників сімнадцяти країн на Євробаченні 2021. З 17 учасників у фінал пройшли 10.

Читайте також, що один з фіналістів Євробачення 2021 зізнався в любові до України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Євробачення