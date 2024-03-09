Букмекеры снова обновили ставки на Евровидение 2024: как теперь выглядит тройка лидеров

Как сейчас выглядит тройка лидеров

Сейчас ситуация выглядит следующим образом: Хорватия занимает первое место с 15% шансом на победу, Украина идет на втором месте с вероятностью победы в 14%, а третью позицию занимает Швейцария с 8% вероятностью успеха.

Букмекеры обновили прогнозы на Евровидение 2024 (фото: eurovisionworld.com)

Представлять Швейцарию на Евровидении будет певец Nemo с песней "The Code".

Интересно, что Исландия, ранее занимавшая третье место в списке букмекеров, сейчас находится только на 16-й позиции.

Букмекеры обновили прогнозы на Евровидение 2024 (фото: eurovisionworld.com)

Отметим, что остаются только две страны, еще не определившие своих представителей на конкурсе. Это страна-хозяйка Евровидения - Швеция, а также Португалия, что означает, что прогнозы букмекеров могут существенно измениться в ближайшее время.

Напомним, что Евровидение-2024 состоится в шведском городе Мальме с 7 по 11 мая. Также уже известно, кто будет вести все трансляции конкурса.